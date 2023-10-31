ユービーアイソフトは10月31日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Epic Games Store／Ubisoft Store）向けアクションアドベンチャー『アバター：フロンティア・オブ・パンドラ』について、各エディションの内容についての情報を公開した。
また、シーズンパスの内容やPCのスペックも公開している。本作の発売日は、2023年12月7日。価格はプラットフォームやエディションで異なるので、下記のゲーム情報を確認してほしい。
なお、本作はゲーム内テキスト、字幕の日本語ローカライズ対応を予定している。
各エディションについて
本作の「ゴールドエディション」「アルティメットエディション」「コレクターズエディション」に収録されるシーズンパスでは、ストーリーパックやボーナスクエストを楽しめる。シーズンパスの詳細については、公式ページを確認してほしい。
▼公式ページ／シーズンパス詳細
https://www.ubisoft.com/ja-jp/game/avatar/frontiers-of-pandora/post-launch
●アバター：フロンティア・オブ・パンドラ（通常版）
収録内容：ゲーム本編
●アバター：フロンティア・オブ・パンドラ ゴールドエディション
収録内容：ゲーム本編／シーズンパス（ストーリーパック×2／ボーナスクエスト／レジスタンスバンドル）
●アバター：フロンティア・オブ・パンドラ アルティメットエディション
収録内容：ゲーム本編／シーズンパス（ストーリーパック×2／ボーナスクエスト／レジスタンスバンドル）／デジタルアートブック／アルティメットパック
●アバター：フロンティア・オブ・パンドラ コレクターズエディション
収録内容：ゲーム本編／シーズンパス（ストーリーパック×2／ボーナスクエスト／レジスタンスバンドル）／デジタルアートブック／アルティメットパック／フィギュア（35㎝）／プレミアムスチールブック／AMPスーツ設計書／アートブック／リトグラフ3枚／レジスタンスのフィールドノート／プレミアム証明書
『アバター：フロンティア・オブ・パンドラ』PCスペック
PCスペックが公式サイト（英語ページ）で公開された。下記のURLを参照してほしい。
▼公式サイト／PCスペックページ
https://news.ubisoft.com/en-us/article/G0eJBcH8NcvNO2MPqb1KV/avatar-frontiers-of-pandora-pc-specs-revealed
【ゲーム情報】
タイトル：『アバター：フロンティア・オブ・パンドラ』
ジャンル：アクションアドベンチャー
販売：ユービーアイソフト
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Ubisoft Connect）
※Xbox向けサブスクリプションサービスUbisoft+でもプレイ可
※パッケージ版はPS5のみ。
発売日：2023年12月7日
価格：
■通常版：
PS5／PC：9790円（パッケージ版／ダウンロード版）
XSX|S：9800円（ダウンロード版）
■ゴールドエディション：
PS5／XSX|S／PC：1万5400円（ダウンロード版）
■アルティメットエディション：
PS5／PC：1万8150円（ダウンロード版）
XSX|S：1万8100円（ダウンロード版）
■コレクターズエディション：
PS5：2万9700円（パッケージ版）
プレイ人数：1人（オンライン：1人～2人）
CERO：D（17才以上対象）
※オンラインプレイをする場合は、高速インターネット接続と各プラットフォーマーが提供する有料オンラインサービスへの登録加入が必要です。（PlayStation PlusもしくはXbox Live Goldなど、PC版除く）
※各特典のダウンロードには、インターネット接続が必要です。一度のみ使用可能で、有効期限がございます。
Avatar: Frontiers of Pandora TM & © 2023 20th Century Studios. Game software © 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved.
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