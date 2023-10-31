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シーズンパス内容やPCスペックも明らかに！

『アバター：フロンティア・オブ・パンドラ』各エディションの詳細が判明！

2023年10月31日 17時05分更新

文● ミヤザキ／ASCII

『アバター：フロンティア・オブ・パンドラ』各エディションの詳細が判明！

　ユービーアイソフトは10月31日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Epic Games Store／Ubisoft Store）向けアクションアドベンチャー『アバター：フロンティア・オブ・パンドラ』について、各エディションの内容についての情報を公開した。

　また、シーズンパスの内容やPCのスペックも公開している。本作の発売日は、2023年12月7日。価格はプラットフォームやエディションで異なるので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

　なお、本作はゲーム内テキスト、字幕の日本語ローカライズ対応を予定している。

各エディションについて

　本作の「ゴールドエディション」「アルティメットエディション」「コレクターズエディション」に収録されるシーズンパスでは、ストーリーパックやボーナスクエストを楽しめる。シーズンパスの詳細については、公式ページを確認してほしい。

▼公式ページ／シーズンパス詳細

https://www.ubisoft.com/ja-jp/game/avatar/frontiers-of-pandora/post-launch

『アバター：フロンティア・オブ・パンドラ』各エディションの詳細が判明！

●アバター：フロンティア・オブ・パンドラ（通常版）
収録内容：ゲーム本編

●アバター：フロンティア・オブ・パンドラ ゴールドエディション
収録内容：ゲーム本編／シーズンパス（ストーリーパック×2／ボーナスクエスト／レジスタンスバンドル）

『アバター：フロンティア・オブ・パンドラ』各エディションの詳細が判明！

●アバター：フロンティア・オブ・パンドラ アルティメットエディション
収録内容：ゲーム本編／シーズンパス（ストーリーパック×2／ボーナスクエスト／レジスタンスバンドル）／デジタルアートブック／アルティメットパック

『アバター：フロンティア・オブ・パンドラ』各エディションの詳細が判明！

●アバター：フロンティア・オブ・パンドラ コレクターズエディション
収録内容：ゲーム本編／シーズンパス（ストーリーパック×2／ボーナスクエスト／レジスタンスバンドル）／デジタルアートブック／アルティメットパック／フィギュア（35㎝）／プレミアムスチールブック／AMPスーツ設計書／アートブック／リトグラフ3枚／レジスタンスのフィールドノート／プレミアム証明書

『アバター：フロンティア・オブ・パンドラ』各エディションの詳細が判明！

『アバター：フロンティア・オブ・パンドラ』PCスペック

『アバター：フロンティア・オブ・パンドラ』各エディションの詳細が判明！

　PCスペックが公式サイト（英語ページ）で公開された。下記のURLを参照してほしい。

▼公式サイト／PCスペックページ

https://news.ubisoft.com/en-us/article/G0eJBcH8NcvNO2MPqb1KV/avatar-frontiers-of-pandora-pc-specs-revealed

【ゲーム情報】

『アバター：フロンティア・オブ・パンドラ』各エディションの詳細が判明！

タイトル：『アバター：フロンティア・オブ・パンドラ』
ジャンル：アクションアドベンチャー
販売：ユービーアイソフト
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Ubisoft Connect）
※Xbox向けサブスクリプションサービスUbisoft+でもプレイ可
※パッケージ版はPS5のみ。
発売日：2023年12月7日
価格：
　■通常版：
　　PS5／PC：9790円（パッケージ版／ダウンロード版）
　　XSX|S：9800円（ダウンロード版）
　■ゴールドエディション：
　　PS5／XSX|S／PC：1万5400円（ダウンロード版）
　■アルティメットエディション：
　　PS5／PC：1万8150円（ダウンロード版）
　　XSX|S：1万8100円（ダウンロード版）
　■コレクターズエディション：
　　PS5：2万9700円（パッケージ版）
プレイ人数：1人（オンライン：1人～2人）
CERO：D（17才以上対象）

※オンラインプレイをする場合は、高速インターネット接続と各プラットフォーマーが提供する有料オンラインサービスへの登録加入が必要です。（PlayStation PlusもしくはXbox Live Goldなど、PC版除く）
※各特典のダウンロードには、インターネット接続が必要です。一度のみ使用可能で、有効期限がございます。

Avatar: Frontiers of Pandora TM & © 2023 20th Century Studios. Game software © 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved.

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