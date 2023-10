クラフトジンを使用したオリジナルカクテル！ ヒルトン東京で11月末まで

ヒルトン東京 2階バー&ラウンジZATTAでは10月1日~11月30日の期間、ペルノ・リカール・ジャパンが展開するジャパニーズプレミアムクラフトジン「季の美(きのび)」を使用したオリジナルカクテルを提供する。

オリジナルカクテルは「季の美ジントニック」、「季の美 勢(せい) マティーニ」、「季の美ネグローニ」の3種。

ジンを専門とする京都蒸留所が京都と英国の伝統を融合させて作り上げた京都産クラフトジン「季の美 京都ドライジン」、京都宇治の老舗茶舗「堀井七茗園(ほりいしちめいえん)」とのコラボにより誕生した新しいクラフトジン「季のTEA 京都ドライジン」、さらに洋酒と和酒の垣根を超えたプラムアンドベリーリキュール「季の梅 京都プラムアンドベリーリキュール」を使用し、独創的なスタイルで作り上げたという。

なお、10月20日には、京都蒸留所による初というブランドハウス「季の美HOUSE」のマネージャー兼バーテンダーを務める佐久間 雅志氏をゲストバーテンダーとして迎えて贈る一夜限りのコラボイベントも開催する。

イベントでは、上記のオリジナルカクテル3種に加えて、佐久間氏が考案したスペシャルカクテル「季のTEA 水割り」「Wake Up and Stay Up」2種を提供する。

季の美オリジナルカクテル

レストラン:バー&ラウンジZATTA (ヒルトン東京2F)

期間:10月1日~11月30日

営業時間:日~木曜日 11時~22時(L.O.フード21時、ドリンク21時30分)

金・土・祝前日 11時~23時(L.O.フード22時、ドリンク22時30分)

料金:期間限定オリジナルカクテル3種

季の美ジントニック 2000円

季の美 勢 マティーニ 2100円

季の美ネグローニ 2100円

佐久間 雅志氏スペシャルカクテル2種(10月20日のみ)

季のTEA 水割り 2100円

Wake Up and Stay Up 2100円

予約:こちらより

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。 またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。