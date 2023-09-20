かき揚げ天が自慢のスタンドそば店「箱根そば本陣 小田急エース南館店」オープン

小田急レストランシステムは10月3日より、「箱根そば本陣 小田急エース南館店」を開店する。

箱根そば本陣は、そば粉に外皮入りの粗挽き粉を配合した香りの濃いこだわりの蕎麦と、店内で手揚げした小海老入りかき揚げ天が自慢のスタンドそば業態。

小田急エース南館店では、素材にこだわった手作りおむすび専門店「おだむすび」を併設しており、そば・うどんとおむすびのセットメニューも提供する。

新宿駅西口地下街に位置し、小田急線や京王線、JR線等の複数路線からのアクセスも抜群なので、気軽に立ち寄ってはいかがだろうか。

■箱根そば本陣 小田急エース南館店

開業日：10月3日 7時

住所：東京都新宿区西新宿1丁目西口地下街1号 小田急エース南館

電話番号：03-5990-5818

席数：48席

営業時間：箱根そば本陣 7時〜22時 ※ラストオーダーは閉店の15分前／おだむすび 7時〜21時 ※おむすびが無くなり次第終了

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。 またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。