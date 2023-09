人気アーティスト「ゆず」とコラボした世界に一台だけのラッピングカー「ゆずサクラ」が登場

日産自動車は9月25日、人気アーティスト「ゆず」による「YUZU SPECIAL LIVE 2023 HIBIKI in K-Arena Yokohama supported by NISSAN」の開催を記念した、「日産サクラ」とゆずによるコラボレーションの詳細を発表。

YUZU SPECIAL LIVE 2023 HIBIKI in K-Arena Yokohama supported by NISSANは9月29日〜10月1日の期間に開催され、9月29日の初日公演をDAY1 BLUE ✕ FUTARI、9月30日公演をDAY2 RED ✕ ALL STARSと称して開催。

1日目は北川悠仁氏、岩沢厚治氏の2人による弾き語りライブ、そして2日目はフルバンドによる一大エンターテイメントのステージを実施する。

11月30日までの期間には、横浜駅より「Kアリーナ横浜」へ向かう道中にある、日産グローバル本社ギャラリーの2階通路に「#ゆずサクラ」ビジュアルを掲出中。横浜の街と、ゆずの様々な楽曲を連想させるオリジナルメッセージを楽しめるデザインとなっている。

10月1日まで、#ゆずサクラのビジュアルが横浜駅をジャック。#ゆずサクラのビジュアルのほか、ゆずの楽曲の歌詞や、ゆずのライブ写真を活用したビジュアルをJR東日本・京浜急行電鉄・東急電鉄・相模鉄道の横浜駅構内に展開。施設の開業とこけら落とし公演の開催を祝う横浜の街を、今回限りの特別なビジュアル掲出でより一層盛り上げる。

今回のコラボ企画のためだけに制作した世界に一台だけの「ゆずサクラ」を、こけら落とし公演が開催される9月29日〜10月1日の期間はKアリーナ横浜にて、公演終了後の10月3日〜11月30日の期間は日産グローバル本社ギャラリーにて展示。

ゆずサクラは、柚子の皮をモチーフとし、車体の上に柚子の茎や葉っぱを生やしたオリジナルデザインとなっている。

横浜で生まれ、Kアリーナ横浜の誕生を祝い、また新しい道へと走り出す日産サクラとゆずによる特別なコラボレーションを楽しもう。

