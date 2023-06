コンサートやイベントで使える推し活アイテムを販売　「推し活フェスPOP UP SHOP -わたしらしい推し活- in SHINJUKU」one×one新宿ミロード店にて開催

ハピラは7月12日~8月15日の期間、one×one新宿ミロード店にて「推し活フェスPOP UP SHOP -わたしらしい推し活- in SHINJUKU」を開催する。



「推し活フェス」は“推し活”をもっと楽しむ場所を提供する、今までにない推し活応援体験型イベント。第1回目は「ぬい撮り」をテーマに2019年11月30日に綿商会館にて開催した。



今回初開催となるポップアップショップは、“わたしらしい推し活”がテーマ。自分らしいスタイルやファッションで、コンサートやライブ、イベントなどの「推しの現場」がさらに楽しくなるアイテムを多数販売予定。イベントでは、実際に手に取ってアイテムをみることができるほか、撮影ブースの設置やノベルティーの配布など、さまざまなコンテンツを用意。



推し活フェスPOP UP SHOP -わたしらしい推し活- in SHINJUKU

開催日時:7月12日~8月15日

開催場所:one×one(ワンバイワン)新宿ミロード店

住所:東京都新宿区西新宿1丁目1番3号 小田急新宿ミロード 1-2階

営業時間:11時~21時

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。