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ゲーム  >  ニュース  >  『龍が如く8』の2ndティザートレーラーが公開！

春日一番が目覚めた場所は海外のビーチ!?

『龍が如く8』の2ndティザートレーラーが公開！

2023年06月12日 16時30分更新

文● Zenon／ASCII

2ndティザートレーラーのカット

　セガは6月12日に配信されたデジタルイベント「Xbox Games Showcase」にて、「春日一番」と「桐生一馬」のふたりを主人公とするドラマティックRPG『龍が如く8』の最新映像を公開した。

・『龍が如く8』2ndティザートレーラー
https://youtu.be/6qpK17Ar9F8

　『龍が如く8』は、PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）用ソフトで、2024年上旬の発売予定となる。

　また、2023年6月16日12時より、「RGG SUMMIT SUMMER 2023 ／ 龍が如くスタジオ新作発表会」も配信される。こちらにも注目しよう。

■RGG SUMMIT 2023／龍が如くスタジオ新作発表会
・YouTube：https://youtube.com/live/aQfHhR0WO4s
・ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv341506900

 

【ゲーム情報】

タイトル：龍が如く8
ジャンル：ドラマティックRPG
販売：セガ
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）
発売日：2024年上旬予定
価格：未定
CERO：審査予定

©SEGA
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

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