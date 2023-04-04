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G-Master Spear X670Aをレビュー

Ryzen 9 7950X3D＆GeForce RTX 4080搭載PC、クセはあるがゲーミング性能は本物

2023年04月04日 11時00分更新

文● 宮里圭介　編集●ジサトライッペイ／ASCII

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　前回に引き続き、サイコムのゲーミングPC「G-Master Spear X670A」をレビューする。本機はAMDのRyzen 7000シリーズをベースにしたBTOパソコンで、ゲーミングで無類の強さを誇るCPU、「Ryen 9 7950X3D」まで選べる点が特徴となる。

　前回は外観や内観を中心に紹介したが、本稿ではベンチマークを中心にその性能に迫る。特に試用機材のCPU、Ryen 9 7950X3Dはクセが強くて結構わかりづらいモデルなので、ついでにおさらいしておこう。

サイコムのゲーミングPC「G-Master Spear X670A」。標準構成の直販価格は27万4460円～（配送料込み）

G-Master Spear X670A
標準構成の主なスペック 試用機の主なスペック
CPU AMD「Ryzen 7 7700X」（8コア/16スレッド、最大5.4GHz） AMD「Ryzen 9 7950X3D」（16コア/32スレッド、最大5.7GHz）
CPU
クーラー		 Noctua「NH-U12S redux」（空冷、120mmファン、サイドフロー） Asetek「670LS」（簡易水冷、240mmラジエーター）＋Noctua「NF-F12 PWM」（120mmファン）×2
マザー
ボード		 ASRock「X670E Steel Legend」（AMD X670E、ATX）
メモリー 8GB×2、DDR5-4800＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
ストレージ Crucial「P5 Plus CT500P5PSSD8」（500GB M.2 SSD、PCIe 4.0）
ビデオ
カード		 MSI「GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC」（GeForce RTX 3060、12GB GDDR6） MSI「GeForce RTX 4080 16GB VENTUS 3X OC」（GeForce RTX 4080、16GB GDDR6X）
光学
ドライブ		 ASUS「DRW-24D5MT+」（DVDスーパーマルチ）
電源
ユニット		 SilverStone「SST-DA750-G」（750W、80 PLUS GOLD） SilverStone「SST-DA850-G」（850W、80 PLUS GOLD）
PCケース Cooler Master「MasterBox CM694 MCB-CM694-KN5N-S00」（E-ATX、ミドルタワー）
OS Microsoft「Windows 10 Home 64bit」
直販価格 27万4460円～ 52万9290円

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