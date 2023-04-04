G-Master Spear X670Aをレビュー
Ryzen 9 7950X3D＆GeForce RTX 4080搭載PC、クセはあるがゲーミング性能は本物
2023年04月04日 11時00分更新
前回に引き続き、サイコムのゲーミングPC「G-Master Spear X670A」をレビューする。本機はAMDのRyzen 7000シリーズをベースにしたBTOパソコンで、ゲーミングで無類の強さを誇るCPU、「Ryen 9 7950X3D」まで選べる点が特徴となる。
前回は外観や内観を中心に紹介したが、本稿ではベンチマークを中心にその性能に迫る。特に試用機材のCPU、Ryen 9 7950X3Dはクセが強くて結構わかりづらいモデルなので、ついでにおさらいしておこう。
|G-Master Spear X670A
|標準構成の主なスペック
|試用機の主なスペック
|CPU
|AMD「Ryzen 7 7700X」（8コア/16スレッド、最大5.4GHz）
|AMD「Ryzen 9 7950X3D」（16コア/32スレッド、最大5.7GHz）
|CPU
クーラー
|Noctua「NH-U12S redux」（空冷、120mmファン、サイドフロー）
|Asetek「670LS」（簡易水冷、240mmラジエーター）＋Noctua「NF-F12 PWM」（120mmファン）×2
|マザー
ボード
|ASRock「X670E Steel Legend」（AMD X670E、ATX）
|メモリー
|8GB×2、DDR5-4800＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
|ストレージ
|Crucial「P5 Plus CT500P5PSSD8」（500GB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|ビデオ
カード
|MSI「GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC」（GeForce RTX 3060、12GB GDDR6）
|MSI「GeForce RTX 4080 16GB VENTUS 3X OC」（GeForce RTX 4080、16GB GDDR6X）
|光学
ドライブ
|ASUS「DRW-24D5MT+」（DVDスーパーマルチ）
|電源
ユニット
|SilverStone「SST-DA750-G」（750W、80 PLUS GOLD）
|SilverStone「SST-DA850-G」（850W、80 PLUS GOLD）
|PCケース
|Cooler Master「MasterBox CM694 MCB-CM694-KN5N-S00」（E-ATX、ミドルタワー）
|OS
|Microsoft「Windows 10 Home 64bit」
|直販価格
|27万4460円～
|52万9290円