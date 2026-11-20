サイコムは、BTOパソコン直販サイトで「冬の特大キャンペーン2026」を11月20日から2027年1月18日まで実施する。対象は売れ筋CPUやIntel Z890、AMD X870／X870Eチップセット搭載マザーボード、ゲーミングPCのエントリーモデル「G-Master Velox」シリーズ、Premium Lineの保証延長などで、購入時の負担を軽くする内容だ。



価格面では、指定CPUが一律15,000円引き、対象マザーボードが一律4,000円引き、G-Master Veloxシリーズが一律20,000円引きとなるほか、送料無料やショッピングローン最長36回までの金利無料、不要パソコンの下取り1,000円も用意されるという。

対象CPUには、Intel Core Ultra 5 250K PlusやCore Ultra 7 270K Plus、AMD Ryzen 7 5700X、Ryzen 7 9700X、Ryzen 7 9800X3D、Ryzen 9 9950X、Ryzen 9 9950X3Dなどが含まれる。対応チップセットのマザーボードもメーカーを問わず値引き対象となり、最新プラットフォームを選びやすい構成だ。



さらに「G-Master Velox III」や「G-Master Velox Mini 2」各モデルを含む対象ゲーミングPCは2万円引きとなり、ゲーム用途の入門機を狙うユーザーにとって見逃せない内容だ。

加えて、上位モデルのPremium Lineでは標準保証を無償で3年に延長する。配送面ではPC本体やモニターの送料が無料となり、購入時の総額を抑えやすい。支払いではSMBCショッピングローンを使った最長36回までの分割手数料を同社が負担し、下取り対象の不要パソコンも1,000円で買い取る。



サイコムは、1台ごとに担当スタッフが配線や内部仕上げまで丁寧に組み立てるBTOメーカーとして知られ、構成選択時には相性を確認できる「サイコムあんしん相性チェッカー」も用意する。