G-Master Spear X670Aをレビュー
Radeon RX 7800 XT搭載ゲーミングPCを検証 GeForce RTX 4070より安く性能は比肩！
2023年10月31日 10時00分更新
前回はサイコムのゲーミングPC「G-Master Spear X670A」の外観や内観について紹介したが、今回は性能面をチェックしていこう。その前に、試用機のCPUとGPUについてざっと説明しておこう。
Ryzen 7 7800X3D＆Radeon RX 7800 XT構成で検証
CPUはAMDの「Ryzen 7 7800X3D」。3D V-Cacheによる大容量L3キャッシュでゲーミング性能は最強クラスだ。ライバルのインテル製CPUはもちろん、同じRyzen 7000シリーズの中でも高価な上位モデルを超えるほどの性能を叩き出す。
ビデオカードはGPUにRDNA 3アーキテクチャーを採用する「Radeon RX 7800 XT」を採用している。このGPUはWQHDゲーミング向けだが、ビデオメモリーが16GBと多く、メモリーバス幅は256bitと広い。そのため、タイトルによっては4Kでも快適に遊べるポテンシャルがある。
では、次ページから定番ベンチマークソフトでその実力をチェックしていこう。
|G-Master Spear X670A
|標準構成の主なスペック
|試用機の主なスペック
|CPU
|AMD「Ryzen 7 7700X」
（8コア/16スレッド、最大4.5GHz）
|AMD「Ryzen 7 7800X3D」
（8コア/16スレッド、最大5GHz）
|CPU
クーラー
|Noctua「NH-U12S redux」（空冷、120mmファン、サイドフロー）
|マザー
ボード
|ASUS「TUF GAMING X670E-PLUS WIFI」（AMD X670E、ATX）
|メモリー
|8GB×2、DDR5-4800＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
|ストレージ
|Crucial「P5 Plus CT1000P5PSSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|光学
ドライブ
|ASUS「DRW-24D5MT」（DVDスーパーマルチ、SATA）
|ビデオ
カード
|MSI「GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC」
（GeForce RTX 4060、8GB GDDR6）
|ASRock「RX7800XT CL 16GO」
（Radeon RX 7800 XT、16GB GDDR6）
|電源
ユニット
|SilverStone「SST-DA750-G」（750W、80 PLUS GOLD）
|PCケース
|Cooler Master「MasterBox CM694 MCB-CM694-KN5N-S00」
（E-ATX、ミドルタワー）
|Cooler Master「MasterBox CM694 TG MCB-CM694-KG5N-S00」
（E-ATX、ミドルタワー）
|PCケース
オプション
|なし
|ARGB発光システム
（LEDストリップ2本）
|OS
|Microsoft「Windows 10 Home 64bit」
|直販価格
|27万4550円～
|33万760円