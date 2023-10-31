前回はサイコム のゲーミングPC「G-Master Spear X670A 」の外観や内観について紹介したが、今回は性能面をチェックしていこう。その前に、試用機のCPUとGPUについてざっと説明しておこう。

Ryzen 7 7800X3D＆Radeon RX 7800 XT構成で検証

CPUはAMDの「Ryzen 7 7800X3D」。3D V-Cacheによる大容量L3キャッシュでゲーミング性能は最強クラスだ。ライバルのインテル製CPUはもちろん、同じRyzen 7000シリーズの中でも高価な上位モデルを超えるほどの性能を叩き出す。

ビデオカードはGPUにRDNA 3アーキテクチャーを採用する「Radeon RX 7800 XT」を採用している。このGPUはWQHDゲーミング向けだが、ビデオメモリーが16GBと多く、メモリーバス幅は256bitと広い。そのため、タイトルによっては4Kでも快適に遊べるポテンシャルがある。

では、次ページから定番ベンチマークソフトでその実力をチェックしていこう。