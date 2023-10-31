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G-Master Spear X670Aをレビュー

Radeon RX 7800 XT搭載ゲーミングPCを検証 GeForce RTX 4070より安く性能は比肩！

2023年10月31日 10時00分更新

文● 宮里圭介　編集●ジサトライッペイ／ASCII

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Radeon RX 7800 XT搭載ゲーミングPCを検証 GeForce RTX 4070より安く性能は比肩！

　前回サイコムのゲーミングPC「G-Master Spear X670A」の外観や内観について紹介したが、今回は性能面をチェックしていこう。その前に、試用機のCPUとGPUについてざっと説明しておこう。

Ryzen 7 7800X3D＆Radeon RX 7800 XT構成で検証

　CPUはAMDの「Ryzen 7 7800X3D」。3D V-Cacheによる大容量L3キャッシュでゲーミング性能は最強クラスだ。ライバルのインテル製CPUはもちろん、同じRyzen 7000シリーズの中でも高価な上位モデルを超えるほどの性能を叩き出す。

Radeon RX 7800 XT搭載ゲーミングPCを検証 GeForce RTX 4070より安く性能は比肩！

Ryzen 7 7800X3DはL3キャッシュが96MBと多く、ゲーミングにおいては無類の強さを発揮する

　ビデオカードはGPUにRDNA 3アーキテクチャーを採用する「Radeon RX 7800 XT」を採用している。このGPUはWQHDゲーミング向けだが、ビデオメモリーが16GBと多く、メモリーバス幅は256bitと広い。そのため、タイトルによっては4Kでも快適に遊べるポテンシャルがある。

Radeon RX 7800 XT搭載ゲーミングPCを検証 GeForce RTX 4070より安く性能は比肩！

ASRockのRadeon RX 7800 XT搭載ビデオカード「RX7800XT CL 16GO」を採用

　では、次ページから定番ベンチマークソフトでその実力をチェックしていこう。

Radeon RX 7800 XT搭載ゲーミングPCを検証 GeForce RTX 4070より安く性能は比肩！

サイコムのゲーミングPC「G-Master Spear X670A」。標準構成の直販価格は27万4550円～（配送料込み）

G-Master Spear X670A
標準構成の主なスペック 試用機の主なスペック
CPU AMD「Ryzen 7 7700X」
（8コア/16スレッド、最大4.5GHz）		 AMD「Ryzen 7 7800X3D」
（8コア/16スレッド、最大5GHz）
CPU
クーラー		 Noctua「NH-U12S redux」（空冷、120mmファン、サイドフロー）
マザー
ボード		 ASUS「TUF GAMING X670E-PLUS WIFI」（AMD X670E、ATX）
メモリー 8GB×2、DDR5-4800＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
ストレージ Crucial「P5 Plus CT1000P5PSSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
光学
ドライブ		 ASUS「DRW-24D5MT」（DVDスーパーマルチ、SATA）
ビデオ
カード		 MSI「GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC」
（GeForce RTX 4060、8GB GDDR6）		 ASRock「RX7800XT CL 16GO」
（Radeon RX 7800 XT、16GB GDDR6）
電源
ユニット		 SilverStone「SST-DA750-G」（750W、80 PLUS GOLD）
PCケース Cooler Master「MasterBox CM694 MCB-CM694-KN5N-S00」
（E-ATX、ミドルタワー）		 Cooler Master「MasterBox CM694 TG MCB-CM694-KG5N-S00」
（E-ATX、ミドルタワー）
PCケース
オプション		 なし ARGB発光システム
（LEDストリップ2本）
OS Microsoft「Windows 10 Home 64bit」
直販価格 27万4550円～ 33万760円

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