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Radiant SDM3300X600Aをレビュー

DeskMeet X600ベースの小型BTO PC、容積8LでRTX 4060の欲張りゲーミング構成を実現

2024年04月21日 10時30分更新

文● 宮里圭介　編集●ジサトライッペイ／ASCII

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DeskMeet X600ベースの小型BTO PC、容積8LでRTX 4060の欲張りゲーミング構成を実現

　ゲーミングPCのサイズは悩ましい。ビデオカードが入らないミニPCは論外として、タワー型は大きすぎて置けないといった人もいるだろう。そんな悩みを解決してくれるモデルが、サイコムの省スペースPC「Radiant SDM3300X600A」だ。

Ryzen 5 8600G＆RTX 4060構成でレビュー

　ASRockのベアボーンキット「DeskMeet X600」を採用し、容積8Lの小型サイズながら、ビデオカードも搭載できるPCとなる。ソケットAM5に対応するAMD製CPUに対応し、最小限の設置スペースでイマドキのゲーミング性能が期待できる。

　今回はCPUにRyzen 5 8600Gを採用した標準構成から、GPUをGeForce RTX 4060に、メモリーを16GB×2、OSをWindows 11 Homeにカスタムした試用機をお借りしてレビューする。

DeskMeet X600ベースの小型BTO PC、容積8LでRTX 4060の欲張りゲーミング構成を実現

サイコムの小型PC「Radiant SDM3300X600A」。標準構成の直販価格は14万6310円～（配送料込み）

Radiant SDM3300X600A
標準構成の主なスペック 試用機の主なスペック
CPU AMD「Ryzen 5 8600G」（6コア/12スレッド、最大5GHz）
CPU
クーラー		 Noctua「NH-L9a-AM5」（空冷、92mm、トップフロー）
マザー
ボード		 ※ベアボーンキット内臓（AMD X600、Mini-ITX）
メモリー 8GB×2、DDR5-4800
＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞		 16GB×2、DDR5-4800
＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
ストレージ Crucial「T500 CT1000T500SSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
グラフィック ※CPU内蔵GPU（Radeon 760M） MSI「GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC」（GeForce RTX 4060、8GB GDDR6）
電源
ユニット		 ※ベアボーンキット内臓（500W、80 PLUS BRONZE）
ベアボーンキット ASRock「DeskMeet X600」（Mini-ITX）
OS Microsoft
「Windows 10 Home 64bit」		 Microsoft
「Windows 11 Home 64bit」
直販価格 14万6310円～ 21万5080円

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