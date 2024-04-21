Radiant SDM3300X600Aをレビュー
DeskMeet X600ベースの小型BTO PC、容積8LでRTX 4060の欲張りゲーミング構成を実現
2024年04月21日 10時30分更新
ゲーミングPCのサイズは悩ましい。ビデオカードが入らないミニPCは論外として、タワー型は大きすぎて置けないといった人もいるだろう。そんな悩みを解決してくれるモデルが、サイコムの省スペースPC「Radiant SDM3300X600A」だ。
Ryzen 5 8600G＆RTX 4060構成でレビュー
ASRockのベアボーンキット「DeskMeet X600」を採用し、容積8Lの小型サイズながら、ビデオカードも搭載できるPCとなる。ソケットAM5に対応するAMD製CPUに対応し、最小限の設置スペースでイマドキのゲーミング性能が期待できる。
今回はCPUにRyzen 5 8600Gを採用した標準構成から、GPUをGeForce RTX 4060に、メモリーを16GB×2、OSをWindows 11 Homeにカスタムした試用機をお借りしてレビューする。
|Radiant SDM3300X600A
|標準構成の主なスペック
|試用機の主なスペック
|CPU
|AMD「Ryzen 5 8600G」（6コア/12スレッド、最大5GHz）
|CPU
クーラー
|Noctua「NH-L9a-AM5」（空冷、92mm、トップフロー）
|マザー
ボード
|※ベアボーンキット内臓（AMD X600、Mini-ITX）
|メモリー
|8GB×2、DDR5-4800
＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
|16GB×2、DDR5-4800
＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
|ストレージ
|Crucial「T500 CT1000T500SSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|グラフィック
|※CPU内蔵GPU（Radeon 760M）
|MSI「GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC」（GeForce RTX 4060、8GB GDDR6）
|電源
ユニット
|※ベアボーンキット内臓（500W、80 PLUS BRONZE）
|ベアボーンキット
|ASRock「DeskMeet X600」（Mini-ITX）
|OS
|Microsoft
「Windows 10 Home 64bit」
|Microsoft
「Windows 11 Home 64bit」
|直販価格
|14万6310円～
|21万5080円