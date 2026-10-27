G-Master Velox Campio Edition 2026をレビュー
これは買い！サイコムの限定200台ゲーミングPCを性能検証、Ryzen 7＆RX 9070 XTで鬼武者 Way of the SwordもForza Horizon 6も4Kで遊べる？
2026年10月27日 10時00分更新
前回に引き続き、サイコムのお買い得ゲーミングPC「G-Master Velox Campio Edition 2026」をレビューする。CPUは旧モデルのRyzen 7 7700、GPUはRadeon RX 9070 XTを採用し、コストパフォーマンスを重視したモデルとなる。その性能を定番ベンチマークとゲーム系ベンチマークでチェックしていこう。
|G-Master Velox Campio Edition 2026
|標準構成の主なスペック
|試用機の主なスペック
|CPU
|AMD「Ryzen 7 7700」（8コア/16スレッド、最大5.3GHz）
|CPU
クーラー
|Noctua「NH-U12S redux」（空冷、120mmファン、サイドフロー）
|マザー
ボード
|ASRock「 B850 Pro-A WiFi」（AMD B850、ATX）
|メモリー
|32GB（16GB×2）、DDR5-4800＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
|ストレージ
|Crucial「P310 CT1000P310SSD」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|ビデオ
カード
|ASUS「PRIME-RX9070XT-O16G」（Radeon RX 9070 XT、16GB GDDR6）
|電源
ユニット
|Cooler Master「ELITE Gold 850 FM」（850W、80 PLUS GOLD）
|PCケース
|Fractal Design「Pop Silent White TG Clear Tint」(ATX、ミドルタワー）
|通信機能
|2.5GbE（有線LAN）、Wi-Fi 6E（無線LAN）、Bluetooth 5.2
|サイズ
|215（W）×473.5（D）×454（H）mm
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home」
|直販価格
|34万8000円
不利な条件でもRyzen 7の意地を見せる
まずはCPU性能を「CINEBENCH 2026」で見ていこう。このベンチマークソフトは、CGレンダリング速度からCPU性能を測ってくれるものだ。結果は「pts」という独自スコアーで表示され、この値が高ければ高いほど高速なCPUとなる。
CPUに関するテストは、全コア/スレッドを使用する「Multiple Threads」、1つのコア（Ryzen 7 7700の場合は1コア/2スレッド）を使用する「Single Core」、1つのスレッドのみ使用する「Single Thread」の3つが用意されている。
ただし、膨大なデータ処理を行なうため、メモリー速度によって大きく性能が左右される点には注意したい。また、CGレンダリングはマルチスレッド処理になるため、コア/スレッド数が多いほどスコアーがリニアに上昇する傾向にある。
Ryzen 7 7700は8コア/16スレッドとイマドキのCPUとしては決してコア数が多いほうではない。加えて、クロックあたりの性能が最新のZen 5世代よりも低いZen 4世代ということも気になるところ。また、メモリーが低速なDDR5-4800となるため、性能が上がりにくい。つまり、このテストではかなり分が悪いといえる。
実際にベンチマークを動かしてみると、Multiple Threadsが4254pts、Single Coreが619pts、Single Threadが462ptsという結果になった。メモリー速度がDDR5-5600のRyzen 5 9600（6コア/12スレッド、Zen 5世代）搭載PCだと、Multiple Threadsが3859pts、Single Coreが701pts、Single Threadが512ptsなので、いくぶん近しい。
とはいえ、さすがにアーキテクチャーとメモリー速度の影響が大きく、Single Core、Single ThreadのスコアーはRyzen 5 9600搭載PCのほうが明らかに上だ。ただし、Multiple Threadsはコア/スレッド数で上回る本機が、Ryzen 7の意地を見せた結果となっていた。
ちなみに熱はというと、Ryzen 7 7700はTDPが65W、最大許容電力となるPPTが88Wの比較的省電力なCPUということもあってそこまで上昇しなかった。モニタリングツール「HWiNFO64 Pro」を用い、Multiple Threadsテストの終了直前の様子を確認してみたが、CPU温度は最大でも76.6度とかなり余裕があった。
なお、PPTは最大となる88Wをほぼキープしており、熱などの要因による性能低下はなさそうだった。お手頃ゲーミングPCでCPUをフル稼働するような使い方はあまりないと思うが、いずれCPUをよりパワフルなものにアップグレードしても大丈夫なように、いくぶん余裕をもたせているのだろう。
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