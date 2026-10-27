前回に引き続き、サイコム のお買い得ゲーミングPC「G-Master Velox Campio Edition 2026 」をレビューする。CPUは旧モデルのRyzen 7 7700、GPUはRadeon RX 9070 XTを採用し、コストパフォーマンスを重視したモデルとなる。その性能を定番ベンチマークとゲーム系ベンチマークでチェックしていこう。

G-Master Velox Campio Edition 2026 標準構成の主なスペック 試用機の主なスペック CPU AMD「Ryzen 7 7700」（8コア/16スレッド、最大5.3GHz） CPU

クーラー Noctua「NH-U12S redux」（空冷、120mmファン、サイドフロー） マザー

ボード ASRock「 B850 Pro-A WiFi」（AMD B850、ATX） メモリー 32GB（16GB×2）、DDR5-4800＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞ ストレージ Crucial「P310 CT1000P310SSD」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0） ビデオ

カード ASUS「PRIME-RX9070XT-O16G」（Radeon RX 9070 XT、16GB GDDR6） 電源

ユニット Cooler Master「ELITE Gold 850 FM」（850W、80 PLUS GOLD） PCケース Fractal Design「Pop Silent White TG Clear Tint」(ATX、ミドルタワー） 通信機能 2.5GbE（有線LAN）、Wi-Fi 6E（無線LAN）、Bluetooth 5.2 サイズ 215（W）×473.5（D）×454（H）mm OS Microsoft「Windows 11 Home」 直販価格 34万8000円

不利な条件でもRyzen 7の意地を見せる

まずはCPU性能を「CINEBENCH 2026」で見ていこう。このベンチマークソフトは、CGレンダリング速度からCPU性能を測ってくれるものだ。結果は「pts」という独自スコアーで表示され、この値が高ければ高いほど高速なCPUとなる。

CPUに関するテストは、全コア/スレッドを使用する「Multiple Threads」、1つのコア（Ryzen 7 7700の場合は1コア/2スレッド）を使用する「Single Core」、1つのスレッドのみ使用する「Single Thread」の3つが用意されている。

ただし、膨大なデータ処理を行なうため、メモリー速度によって大きく性能が左右される点には注意したい。また、CGレンダリングはマルチスレッド処理になるため、コア/スレッド数が多いほどスコアーがリニアに上昇する傾向にある。

Ryzen 7 7700は8コア/16スレッドとイマドキのCPUとしては決してコア数が多いほうではない。加えて、クロックあたりの性能が最新のZen 5世代よりも低いZen 4世代ということも気になるところ。また、メモリーが低速なDDR5-4800となるため、性能が上がりにくい。つまり、このテストではかなり分が悪いといえる。

実際にベンチマークを動かしてみると、Multiple Threadsが4254pts、Single Coreが619pts、Single Threadが462ptsという結果になった。メモリー速度がDDR5-5600のRyzen 5 9600（6コア/12スレッド、Zen 5世代）搭載PCだと、Multiple Threadsが3859pts、Single Coreが701pts、Single Threadが512ptsなので、いくぶん近しい。

とはいえ、さすがにアーキテクチャーとメモリー速度の影響が大きく、Single Core、Single ThreadのスコアーはRyzen 5 9600搭載PCのほうが明らかに上だ。ただし、Multiple Threadsはコア/スレッド数で上回る本機が、Ryzen 7の意地を見せた結果となっていた。

ちなみに熱はというと、Ryzen 7 7700はTDPが65W、最大許容電力となるPPTが88Wの比較的省電力なCPUということもあってそこまで上昇しなかった。モニタリングツール「HWiNFO64 Pro」を用い、Multiple Threadsテストの終了直前の様子を確認してみたが、CPU温度は最大でも76.6度とかなり余裕があった。

なお、PPTは最大となる88Wをほぼキープしており、熱などの要因による性能低下はなさそうだった。お手頃ゲーミングPCでCPUをフル稼働するような使い方はあまりないと思うが、いずれCPUをよりパワフルなものにアップグレードしても大丈夫なように、いくぶん余裕をもたせているのだろう。