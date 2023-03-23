あお＆武希子がプレイアブルキャラクターに！ サイン色紙が当たるキャンペーンも実施中
『アリス・ギア・アイギス×フレームアームズ・ガール with 創彩少女庭園』がコラボ開催中！
コロプラは3月23日より、iOS／Android向け武装カスタマイズアクション『アリス・ギア・アイギス』（以下、 アリスギア）にて、「フレームアームズ・ガール with 創彩少女庭園」とのコラボレーションイベントを開始した。開催期間は、2023年4月13日14時59分（予定）まで。
本コラボレーションでは、新プレイアブルキャラクターとしてアニメ「フレームアームズ・ガール」より「源内 あお（CV：日笠 陽子さん）」と「寿 武希子（CV：井澤 佳の実さん）」の2人がゲーム内に登場するほか、さまざまなキャンペーンやアップデートを実施している。
また、Twitterでは、コラボレーション開催記念のPVリツイートキャンペーンも開催中だ。
【公式サイトURL】
https://colopl.co.jp/alicegearaegis/
『アリス・ギア・アイギス × フレームアームズ・ガール with 創彩少女庭園』コラボ実施中！
コラボイベントの開催を記念して、さまざまなアップデートを実施している。
※各アップデートの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。
●新コラボイベント「あおと武希子の課外＜アクトレス＞活動」開催中！
『アリスギア』とアニメ「フレームアームズ・ガール」に加え、新たにコトブキヤのプラモデルシリーズ「創彩少女庭園」を交えた新コラボイベントが開催中。イベント報酬としてコラボ限定のアクセサリーやコスチューム、ギアなどが獲得できる。期間は、2023年4月13日14時59分（予定）まで。
●ログインで★3コラボキャラクターがもらえる！
新コラボイベントの開催にあわせて、「源内 あお（CV：日笠 陽子さん）」と「寿 武希子（CV：井澤 佳の実さん）」が、新たにプレイアブルキャラクターとして登場する。さらにキャンペーン期間中にログインするだけで、2人の★3キャラクターがプレゼントされる。開催期間は、2023年4月13日14時59分（予定）まで。
●コラボダブルピックアップスカウト開催中！
★4キャラクター「源内 あお」と「寿 武希子」をダブルピックアップしたスカウトが開催中。期間は、2023年4月13日14時59分（予定）まで。
●コラボカラットショップ開催中！
カラットを使って「源内 あお」と「寿 武希子」のコスチューム&アクセサリーセットが購入できる、期間限定のカラットショップが開催中。期間は、2023年4月13日14時59分（予定）まで。
アリス・ギア・アイギス × フレームアームズ・ガール with 創彩少女庭園 コラボ記念RTキャンペーン開催中！
新コラボイベントの開催を記念して、Twitterにて、アリスギア公式アカウント（@colopl_alice）とアニメ「フレームアームズ・ガール」公式アカウント（@fagirl_official）をフォローして、対象ツイートをRTして応募すると、応募数に応じてゲーム内アイテムがもらえるRTキャンペーンが開催中。
さらに応募者の中から抽選で、日笠 陽子さん（源内 あお役）と井澤 佳の実さん（寿 武希子役）のサイン色紙もプレゼント。開催期間は、2023年4月13日14時59分（予定）まで。
＜プレゼント内容＞
全員にプレゼント
・1000RT達成：解析でんち × 100
・1000RT達成：ゴールド × 10万
・2000RT達成：アニマ × 10万
・3000RT達成：スカウトポイント × 300
・4000RT達成：アクセサリー「ポンポン／黄」 × コラボキャラ6人分
抽選でプレゼント
・日笠 陽子さん（源内 あお役）サイン色紙 × 3名
・井澤 佳の実さん（寿 武希子役）サイン色紙 × 3名
【アリスギア公式Twitter】
https://twitter.com/colopl_alice
【ゲーム情報】
タイトル：アリス・ギア・アイギス
ジャンル：武装カスタマイズアクション
配信：コロプラ
開発・運営：ピラミッド
プラットフォーム：Android／iOS／PC（DMM GAMES）
配信日：配信中（2018年1月22日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©Pyramid,Inc. / COLOPL,Inc.
©KOTOBUKIYA / FAGirl Project
© KOTOBUKIYA
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※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。
※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。
※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。
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