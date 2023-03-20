セガは3月17日、特別感謝生放送「発表！ 全メガドライブミニ2メガ投票」のゲストや配信URLを公開した。番組の配信日時は2023年3月24日20時より。

本放送は、昨年10月に発売した『メガドライブミニ2』を購入した人限定の投票による、収録ゲームの人気ランキングを大々的に発表する番組。そのほか、さまざまな視点で見た満足度や年齢分布など、アンケート結果を大公開しながら、『メガドライブミニ2』および現在Amazonにて販売中の北米モデル『GenesisMini 2』について楽しく振り返っていく。

【番組情報】

番組名：「発表！ 全メガドライブミニ2メガ投票」

配信日：2023年3月24日20時開始

出演者：

MC：荒木美鈴さん／奥成洋輔氏

ゲスト：岐部昌幸さん／堀井直樹氏（エムツー）／光吉猛修氏

配信先：

YouTube Live：https://www.youtube.com/watch?v=C2Hs6utZv98

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv340548097

【ゲーム情報】

製品名：メガドライブミニ2

販売：セガ

収録タイトル数：60タ イトル

本体サイズ：高さ32.3mm×幅120.8mm×奥行116.5mm

同梱物：

本体……1台

コントローラー……1個

ハイスピードHDMIケーブル……1本

USBケーブル（電源供給用）……1本

発売日：発売中（2022年10月27日）

価格：1万978円 ※完売しました。

CERO：C（15才以上対象）

タイトル：SEGA Genesis Mini 2（セガ ジェネシス ミニ2）

販売：セガ

収録タイトル数：60タ イトル

本体サイズ：高さ32.3mm×幅120.8mm×奥行116.5mm

同梱物：

本体……1台

コントローラー……1個

ハイスピードHDMIケーブル……1本

USBケーブル（電源供給用）……1本

ACアダプター……1個

発売日：発売中（2022年10月27日）

価格：1万4960円

CERO：C（15才以上対象）

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