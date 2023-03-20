セガは3月17日、特別感謝生放送「発表！ 全メガドライブミニ2メガ投票」のゲストや配信URLを公開した。番組の配信日時は2023年3月24日20時より。
本放送は、昨年10月に発売した『メガドライブミニ2』を購入した人限定の投票による、収録ゲームの人気ランキングを大々的に発表する番組。そのほか、さまざまな視点で見た満足度や年齢分布など、アンケート結果を大公開しながら、『メガドライブミニ2』および現在Amazonにて販売中の北米モデル『GenesisMini 2』について楽しく振り返っていく。
【番組情報】
番組名：「発表！ 全メガドライブミニ2メガ投票」
配信日：2023年3月24日20時開始
出演者：
MC：荒木美鈴さん／奥成洋輔氏
ゲスト：岐部昌幸さん／堀井直樹氏（エムツー）／光吉猛修氏
配信先：
YouTube Live：https://www.youtube.com/watch?v=C2Hs6utZv98
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv340548097
【ゲーム情報】
製品名：メガドライブミニ2
販売：セガ
収録タイトル数：60タ イトル
本体サイズ：高さ32.3mm×幅120.8mm×奥行116.5mm
同梱物：
本体……1台
コントローラー……1個
ハイスピードHDMIケーブル……1本
USBケーブル（電源供給用）……1本
発売日：発売中（2022年10月27日）
価格：1万978円 ※完売しました。
CERO：C（15才以上対象）
タイトル：SEGA Genesis Mini 2（セガ ジェネシス ミニ2）
販売：セガ
収録タイトル数：60タ イトル
本体サイズ：高さ32.3mm×幅120.8mm×奥行116.5mm
同梱物：
本体……1台
コントローラー……1個
ハイスピードHDMIケーブル……1本
USBケーブル（電源供給用）……1本
ACアダプター……1個
発売日：発売中（2022年10月27日）
価格：1万4960円
CERO：C（15才以上対象）
©SEGA
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