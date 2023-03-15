ハムスターは3月15日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」にて、ナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）が1986年にアーケードでリリースした『3DサンダーセプターII』の配信日を発表した。本作の配信日は2023年3月16日、価格はNintendo Switch版が838円／PlayStation 4版が837円だ。
本作は、1986年に専用筐体でリリースされた「サンダーセプター」の続編となるシューティングゲーム。前作のステージ構成や敵の種類などさまざまな要素をリニューアルし、画面が立体に見える3Dスコープをつけてリリースされたタイトルだ※。
ゲームは、惑星間を繋ぐエネルギー通路を通って、連邦軍基地へ無事帰還を目指すことが目的となる。
※本作は、アーケード版で実現していた3Dスコープによる立体視表現は再現しておりません。あらかじめご了承ください。
2023年3月16日の「アーケードアーカイバー」は
『3DサンダーセプターII』特集！
アーケードアーカイブス配信日の夜19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブとニコニコ生放送で生配信している。2023年3月16日は「3DサンダーセプターII特集」。
本作を開発した根來司氏、田城幸一氏、中潟憲雄氏とバンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演予定で、ゲーム紹介や開発トーク、実機プレイなど、盛りだくさんの内容でお届けする。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
■ニコニコ生放送のハムスターのチャンネル
第412回 アーケードアーカイバー 3DサンダーセプターIIスペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス 3DサンダーセプターII
ジャンル：シューティング
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4
配信日：2023年3月16日
価格：
Nintendo Switch：838円
PlayStation 4：837円
プレイ人数：1人
THUNDER CEPTOR™II & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。
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