神谷浩史のナビゲートが満天の星空へと優しく案内！　シリーズ2作目「Songs for the Planetarium 星空と巡るプレイリスト」

プラネタリアYOKOHAMAでは4月28日より、10万人以上が鑑賞した作品「Songs for the Planetarium vol.1」の新シリーズとなる「Songs for the Planetarium 星空と巡るプレイリスト」を順次上映する。

本作品は、1作目に続き、声優・神谷浩史氏のナビゲートで上映。「ONE PIECE(トラファルガー・ロー役)」「夏目友人帳シリーズ(夏目貴志 役)」など、様々な作品で活躍している人気声優が癒しの空間へと優しく案内してくれる。

さらに、Perfumeの「STAR TRAIN」、Aimerの「ポラリス」、絢香の「三日月」、Coccoの「星の子ら」など、星空と共に楽しみたい名曲のプレイリストを作成したという。本作は、そんな名曲の数々を日常に溢れるエピソードや星空と共に体感できるプラネタリウム作品だ。

プラネタリアYOKOHAMA(横浜)では満天NAGOYA(名古屋)とともに、日本初をうたうLEDドームシステム「DYNAVISION‐LED」が導入されている。このシステムは、自発光するLED素子を利用した映像システム。最大の特徴である高輝度、広色域により、今までにない臨場感と美しい星空を体験することができる。

また、プラネタリアTOKYO(有楽町)のDOME2、プラネタリウム天空(押上)には、コニカミノルタプラネタリウム独自の立体音響システム「SOUND DOME」が導入されている。本作では、SOUND DOMEの43台のスピーカーと4台のウーハーを駆使した臨場感溢れるサウンドが、一面に広がる映像空間に更なる奥行きと存在感を生み出すとのこと。

美しい満天の星々と極上音質が生み出す、これまでにないプラネタリウム体験を楽しんではいかがだろうか。

■Songs for the Planetarium 星空と巡るプレイリスト

期間:4月28日〜

場所:プラネタリアYOKOHAMA

営業時間:平日10時30分~21時/土日祝10時〜21時40分

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行なわれている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。 またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。