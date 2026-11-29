次期WindowsではPowerShell 7が登場し

Windows PowerShell 5.2は非推奨となる

現在のWindows 11 Ver.26H2には、標準でWindows PowerShell 5.2がインストールされている。これとは別にPowerShellがあり、こちらはユーザーが手動でインストールをする必要がある。Windows PowerShellとPowerShellの違いは以下の記事を参考にしてほしい。

●PowerShellの今を見る 2つあるPowerShellはどっち使えばいい？

https://ascii.jp/elem/000/004/189/4189570/

●Windowsの標準スクリプト言語であるPowerShellの現状をあらためて紹介する

https://ascii.jp/elem/000/004/404/4404554/

さて、以下のマイクロソフトのブログによれば、次のWindows 11（おそらくはVer.27H2）では、これがPowerShell 7.xに置き換わり、Windows PowerShell 5.2は非推奨となるという。

●Windows PowerShell 5.1の非推奨

https://support.microsoft.com/ja-jp/servicing/os/windows/docs/2026/11/kb5137172-windows-powershell-5-1-deprecation

●PowerShell 7 is coming to Windows - PowerShell Team

https://devblogs.microsoft.com/powershell/powershell-7-coming-to-windows/

この話だけだと、シェルがちょっと変わるというだけの話だが、実際には次のWindowsで大きな変更が行われる。簡単に言えば「.NET Framework」から「.NET」への切り替えが始まる。.NET Frameworkと.NETの違いは、以下の記事を参考にしてほしい。

●あらためて「.NET」について整理する

https://ascii.jp/elem/000/004/051/4051022/

PowerShell 7が標準になるということは

.NET 11以降もWindows 11に標準で含まれるようになるということ

PowerShellの最新版であるVer.7.7.0は、.NET 11で開発されている。しかし、PowerShellも.NETも標準ではWindows 11に含まれていない。

次のWindows 11でPowerShellが標準になるということは、.NET 11以降が標準でWindows 11に含まれるということを意味する。.NET FrameworkやWindows PowerShellは互換性のため、非推奨ではあるが当面使い続けられる。

おそらく、.NETへの切り替えは急激にではなく、ゆっくりと進むことになるだろう。次のWindows 11から、.NETが標準搭載となり、Windows付属のプログラムにおいて、.NET Frameworkが使われているものが段階的に切り替わる。現在、.NET Frameworkを使っているプログラムは、.NETで作り直され、問題が生じないことがはっきりしてきた段階で、ユーザープログラムの.NETへの切り替えが推奨されることになると考えられる。

今回、PowerShellへの切り替えは発表されたものの、.NETへの切り替えが発表されないのは、余計な混乱を招かないためだと思われる。

まず、PowerShell 7.7.xとWindows PowerShell Ver.5.1は、おおむね互換性があるものの、細かい部分では非互換な部分がある。ただ、これまでずっと両方を使ってきた感覚では、違いはほとんど感じない。極稀にPowerShellでコマンドに機能が追加されていて、PowerShellではオプション指定のみで可能な機能であっても、Windows PowerShellでは追加のパイプライン処理が必要になる場合があった。

PowerShellには上位互換性があるため、コマンドラインのレベルでは違いを感じることはほとんどないはずだ。もし、問題があるとすれば、スクリプトのレベルでの互換性だろう。たとえば、Windows PowerShellと同等にするために、PowerShell側でモジュールのロードが必要になるなら、スクリプトの書き換えが必要になることがある。

コマンドラインであれば、一回のインストールで済むことだが、スクリプトの場合、モジュールがインストールされているかどうかが分からないため、そのためのチェックやモジュールのインストール、最後に環境を変化させないためのアンインストール処理などが必要となる。

もし、システムのメンテナンスなどでWindows PowerShellのスクリプトを使っているなら、PowerShellをインストールしてテストを行う必要がある。

.NET Frameworkから.NETへの切り替えは、Windowsの大きな変更になる。まずは、シェルを切り替え、その上で、だんだんと.NET対応のアプリへと切り替えていくことになるだろう。