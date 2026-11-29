ローソンストア100は12月2日、「爆盛」シリーズ第2弾として「爆盛のり弁」と「爆盛ハンバーグコロッケ＆ナポリタン丼」を発売します。どちらも価格は646円です。
揚げ物5種がドーン！ 海苔まで二重の「爆盛のり弁」
「爆盛」シリーズは、2026年9月に第1弾として「爆盛かき揚げ丼」と「爆盛揚げ揚げ丼」が登場しています。
今回の第2弾では、揚げ物を5種類盛り付けたのり弁と、ハンバーグやコロッケ、ナポリタンなどを一度に楽しめる丼の2品を販売します。
▲爆盛のり弁 646円
ご飯の上におかかと海苔を重ね、コロッケ、メンチカツ、白身魚フライ、竹輪磯辺揚げ、鶏唐揚げの5種類の揚げ物を盛り付けています。
揚げ物をたっぷり盛り付けたことで海苔が見えなくなったため、さらに上から海苔を重ねた「追い海苔」仕様です。
コロッケにはケチャップ、竹輪磯辺揚げにはてりやきソース、白身魚フライにはマヨネーズを合わせ、具材ごとに異なる味付けを楽しめます。
▲爆盛ハンバーグコロッケ＆ナポリタン丼 646円
ご飯の上にナポリタン風パスタをのせ、コロッケ、ハンバーグ、赤ウインナーを盛り付けた丼です。
デミグラスソースを合わせたハンバーグに、ケチャップ味のナポリタンを組み合わせ、ご飯もパスタもおかずも一度に味わえる、“大人のお子様ランチ”のような内容です。
これはさすがにやりすぎでは!?
揚げ物を盛りすぎて海苔が見えなくなったから、さらに海苔を追加って……。いやいや、そういう問題ですか（笑）。
もう一方の丼も、ご飯にナポリタン、ハンバーグ、コロッケと盛りすぎ感満載。どちらも646円というのだから驚きです！
※価格は税込み表記です。
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