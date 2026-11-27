ファミリーマートは11月24日、大阪外食産業協会とコラボレーションした商品3種類を関西地方の店舗で発売しました。
英國屋のシーフードドリアとbibim’の韓国グルメが
関西のファミマ限定で登場
今回登場するのは、大阪発の人気店「CAFE英國屋」監修のシーフードドリアと、今回が初コラボとなる韓国料理店「bibim’」が監修する旨辛スンドゥブ、冷たいまま食べるヤンニョム＆ハニーマスタードチキンです。
販売地域はいずれも滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県（一部店舗を除く）、三重県（一部店舗）。関西地方を中心としたファミリーマート約2600店舗で取り扱います。
▲英國屋監修 シーフードドリア 598円
海老、イカ、あさりを入れたシーフードドリアです。チーズのとろっとした食感と、トマトソースのあっさりとした味わいが特徴。店舗で人気のシーフードドリアを参考にしています。
▲bibim’監修 旨辛スンドゥブ 398円
牛のうまみとコクを味わえるスンドゥブです。香味油と牛脂で唐辛子を炒めてからほかの材料と合わせることで、香ばしさと奥深い味わいを再現しています。
豆腐と牛骨スープを使った、bibim’の代表的なメニューを参考にしています。
▲bibim’監修 冷たいまま食べるヤンニョム＆ハニーマスタードチキン 338円
ヤンニョムチキンとハニーマスタードチキンの2種類を一度に楽しめる商品です。ヤンニョムチキンはスイートチリをベースにコチュジャンを合わせたソースを使用。
ハニーマスタードチキンはスパイスなどをまぶしたチキンに上掛けソースをかけ、味にメリハリをつけています。
大阪の人気店の味をコンビニで！
今回の注目は、ファミリーマート初コラボとなる韓国料理店bibim’の2商品です。牛のうまみを生かした旨辛スンドゥブに、ヤンニョムとハニーマスタードの2種類を楽しめるチキンと、韓国グルメ好きには気になるラインアップですね。
さらに、寒い季節にうれしい英國屋監修のシーフードドリアも登場。関西地方限定の商品なので、対象地域に住んでいる人は、近くのファミリーマートでチェックしてみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年11月24日
※価格は税込み表記です。
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