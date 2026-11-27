とんかつチェーン「かつや」は12月1日から、期間限定メニュー「ねぎチャーシュービビンカツ丼」を国内店舗で販売します。

かつや「ねぎチャーシュービビンカツ丼」を12月1日発売！

かつやといえば、ユニークな期間限定メニューもおなじみ。今回はカツ丼とビビンバを組み合わせた新作が登場します。

▲ねぎチャーシュービビンカツ丼 759円

※券売機店舗は760円

ロースカツを中心に、ねぎチャーシューやもやしナムル、キャベツ、刻みのりを盛り付けたボリューム感のある丼メニューです。

味の決め手となるのは、醤油とコチュジャンをベースにした特製甘辛だれです。ロースカツにかけることで、肉の脂の甘みを甘辛だれの味わいで引き締めるといいます。

ねぎチャーシューにもたれを絡めており、全体を混ぜ合わせるとビビンバ風に楽しめるのだとか。

▲ねぎチャーシュービビンカツ丼弁当 745円

※券売機店舗は760円

「ねぎチャーシュービビンカツ丼」は、お弁当として持ち帰りも可能です。

カツ丼なのにビビンバ風ってどういうこと!?

カツ丼をビビンバ風にするって、かつやさん、またおもしろいことを考えましたね！



ロースカツとねぎチャーシューを甘辛だれで混ぜて食べるという、自由すぎる発想。これは食べてみたくなりますね！

・発売日：2026年12月1日

※価格は税込み表記です。