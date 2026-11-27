マクドナルドは12月2日から、冬限定メニュー「とろ～り3種のチーズのビーフシチューパイ」を全国の店舗で販売します。

マクドナルドの冬限定ビーフシチューパイ、今年は12月2日発売！

2021年に初登場した「ビーフシチューパイ」は、今年で5周年を迎えます。昨年登場した3種のチーズ入りの商品をベースに、今年はビーフシチューフィリングをリニューアルし、さらにコク深い味わいに仕上げたといいます。

▲とろ～り3種のチーズのビーフシチューパイ 250円～

牛肉と野菜の旨みを引き出したビーフシチューフィリングに、カマンベール、チェダー、ゴーダの3種のチーズを使ったチーズフィリングを合わせ、サクサクのパイ生地で包んでいます。

今年はビーフシチューフィリングに使用するあめ色玉ねぎを増量。ビーフシチューの旨みとクリーミーなチーズの組み合わせに、玉ねぎによるコクを加えています。

販売時間は全営業時間帯。

ビーフシチューパイ、もう5年目!?

マックの冬の定番になりつつあるビーフシチューパイ。2021年の初登場から、もう5周年なんですね！ 時が経つのは早い……。



今年はあめ色玉ねぎを増量したとのことで、楽しみ。小腹がすいたときのおやつにも食べたいですね。

・発売日：2026年12月2日

・終了日：2027年1月上旬予定

※価格は税込み表記です。