ガストは12月3日から「あったか鍋グルメ」フェアを開催します。



もつ鍋専門店「博多もつ鍋やまや」監修の「博多もつ鍋」などを販売。冬の人気メニューの復活です！

ガストの「博多もつ鍋」が復活！

約270万食売れた人気メニュー

「博多もつ鍋やまや」監修のもつ鍋は、ガストで昨シーズン約270万食売れた人気メニュー。



こく味噌とあごだし醤油の2種類のスープから選べるほか、ごはんやちゃんぽん麺付きも用意。追加トッピングによるアレンジも楽しめます。

▲博多もつ鍋《こく味噌》 1319円

ごはん付き 1429円

ちゃんぽん麺付き 1494円

甘めの味噌に、うるめ鰯節、鰹節、鯖節、焼きあご、昆布、しいたけ、鶏だしなどの旨みを重ねたスープが特徴です。まろやかでコクのある味わいといいます。

▲博多もつ鍋《あごだし醤油》 1319円

ごはん付き 1429円

ちゃんぽん麺付き 1494円

うるめ鰯節や鰹節、鯖節、焼きあご、昆布、しいたけ、鶏ガラなどを使った、だしの旨みが特徴の醤油スープです。牛もつのほか、キャベツ、ささがきごぼう、にら、豆富を熱々のスープとともに味わえます。

■味変＆増量でアレンジできる追加トッピング

やまやの辛子明太子を使った定番メニューも！

定食メニューやパスタ、ドリアにもやまやの辛子明太子を使った商品をラインアップしています。

▲博多明太から揚げ定食［4個］ 945円～1110円／［6個］ 1011円～1176円

ほのかにゆずが香る、やまやの辛子明太子をから好しのから揚げに合わせた定食です。明太子、マヨネーズ、ネギは別添えで提供します。なくなり次第終了となります。

▲明太クリームカルボナーラ 934円～1099円

▲海老と明太子のドリア 824円～934円

SNSでも話題になった「博多もつ鍋」が復活！

やまや監修のもつ鍋といえば、以前からSNSでも評判のメニュー。



昨冬には約270万食を販売したというから驚き。仮に毎日1万食売れたとしても、270日かかる計算です。ええ…、シーズン限定でしか売られてないのに……。



専門店に行かずとも、身近なガストでもつ鍋を楽しめるのが魅力なんですよね。今年も楽しみです！



※価格は税込み表記です。