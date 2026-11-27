ミニストップは11月27日～12月3日の7日間限定で、「さくさくポテト」を通常価格のまま1.5倍に増量して販売します。

ミニストップ「さくさくポテト」が値段そのまま1.5倍に！

今回のキャンペーンでは、9月25日に発売した「さくさくポテト」のボリュームを、従来品比で1.5倍に増量します。価格は据え置きで、通常と同じ365円で購入できます。

「さくさくポテト」は、ミニストップ史上最も細いフライドポテト。細いポテトならではの軽やかな食感が特徴です。なお、「さくさくのり塩ポテト」は増量キャンペーンの対象外となります。

▲さくさくポテト 365円

トマトケチャップは別売りで、価格は20円です。

また、デリバリーでも販売します。一部取り扱いのない店舗があるため、利用時は注意が必要です。

いつもの値段でポテトをたっぷり楽しめる！

ミニストップ史上最も細いという「さくさくポテト」を、いつもよりたっぷり楽しめるチャンス！。

おやつや軽食にポテトを食べたくなったら、ミニストップを探してみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年11月27日

・終了日：2026年12月3日

※価格は税込み表記です。