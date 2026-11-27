ファミリーマートは、温かい麺を1品購入すると対象の「綾鷹」1本と交換できる無料引換券がもらえるキャンペーンを12月7日まで開催しています。

温かい麺を買うと650mlのお茶が1本無料に！

期間中、対象の温かい麺を1品購入すると、対象のお茶1本と交換できる無料引換券がレシートに発券されます。

対象となるのは、温かいそば・うどん・ラーメン。人気店監修のラーメンや野菜を使ったちゃんぽんなども対象です。

引換券では「綾鷹 濃い緑茶」または「綾鷹」の650mlペットボトルと交換できます。

発券期間は11月24日～12月7日、引換期間は11月24日7時～12月14日です。

なお、冷し麺やパスタ、焼そばなどの焼麺、生麺、袋麺、カップ麺、冷凍麺、麺入りサラダ、グラタン類、お好み焼きは対象外です。

キャンペーン対象の温かい麺（一例）を紹介

対象商品の一例として、ボリュームのあるラーメンや野菜をたっぷり使った麺類などがラインアップしています。

▲ラーメン荘歴史を刻め監修 ファミマの豚ラーメン 698円

▲1／3日分野菜のちゃんぽん 598円

▲大盛 辛みそまぜそば 498円

▲1／3日分野菜の豚汁うどん 598円

■キャンペーン概要

発券期間：11月24日～12月7日

引換期間：12月14日まで

対象店舗：全国のファミリーマート約1万6500店舗

発券対象商品：温かい麺（そば・うどん・ラーメン）全品

引換対象商品：コカ･コーラ「綾鷹 濃い緑茶」650ml、「綾鷹」650ml

※ホット飲料は対象外

※ほかのセール、割引券、引換券、回数券との併用はできません

※地域・店舗によっては一部商品の取り扱いがない場合があります

温かい麺とお茶をおトクに楽しもう！

温かい麺を1品買うだけで、650mlのお茶が1本無料になるのはうれしいですね。豚ラーメンやちゃんぽん、豚汁うどんなど、対象商品の選択肢があるのもポイントです。

お昼ごはんや夕食に温かい麺を選ぶ予定がある人は、ぜひキャンペーンを活用してみてはいかがでしょうか。引換期間は12月14日までなので、引換券の使い忘れにもご注意ください。

・開始日：2026年11月24日

・終了日：2026年12月7日

※価格は税込み表記です。