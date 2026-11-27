ファミリーマートは、温かい麺を1品購入すると対象の「綾鷹」1本と交換できる無料引換券がもらえるキャンペーンを12月7日まで開催しています。
温かい麺を買うと650mlのお茶が1本無料に！
期間中、対象の温かい麺を1品購入すると、対象のお茶1本と交換できる無料引換券がレシートに発券されます。
対象となるのは、温かいそば・うどん・ラーメン。人気店監修のラーメンや野菜を使ったちゃんぽんなども対象です。
引換券では「綾鷹 濃い緑茶」または「綾鷹」の650mlペットボトルと交換できます。
発券期間は11月24日～12月7日、引換期間は11月24日7時～12月14日です。
なお、冷し麺やパスタ、焼そばなどの焼麺、生麺、袋麺、カップ麺、冷凍麺、麺入りサラダ、グラタン類、お好み焼きは対象外です。
キャンペーン対象の温かい麺（一例）を紹介
対象商品の一例として、ボリュームのあるラーメンや野菜をたっぷり使った麺類などがラインアップしています。
▲ラーメン荘歴史を刻め監修 ファミマの豚ラーメン 698円
▲1／3日分野菜のちゃんぽん 598円
▲大盛 辛みそまぜそば 498円
▲1／3日分野菜の豚汁うどん 598円
■キャンペーン概要
発券期間：11月24日～12月7日
引換期間：12月14日まで
対象店舗：全国のファミリーマート約1万6500店舗
発券対象商品：温かい麺（そば・うどん・ラーメン）全品
引換対象商品：コカ･コーラ「綾鷹 濃い緑茶」650ml、「綾鷹」650ml
※ホット飲料は対象外
※ほかのセール、割引券、引換券、回数券との併用はできません
※地域・店舗によっては一部商品の取り扱いがない場合があります
温かい麺とお茶をおトクに楽しもう！
温かい麺を1品買うだけで、650mlのお茶が1本無料になるのはうれしいですね。豚ラーメンやちゃんぽん、豚汁うどんなど、対象商品の選択肢があるのもポイントです。
お昼ごはんや夕食に温かい麺を選ぶ予定がある人は、ぜひキャンペーンを活用してみてはいかがでしょうか。引換期間は12月14日までなので、引換券の使い忘れにもご注意ください。
・開始日：2026年11月24日
・終了日：2026年12月7日
※価格は税込み表記です。
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