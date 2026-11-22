ファミリーマートは11月24日から、「香る！おむすび新旋風。」キャンペーンを開催し、新作の「焼おむすび」2種類と、久世福商店監修の「だしむすび」2種類の計4商品を発売します。



いずれも、醤油の香ばしさやだしの風味など、「香り」にこだわったおむすびです。

焼おむすびが進化！ 中に牛焼肉や銀鮭が！

新作の焼おむすびは、なんと中に具入り！ 牛焼肉と銀鮭の2種類を用意します。



表面をこんがり焼き上げており、電子レンジで温めると醤油の香ばしさがさらに際立つといいます。

▲焼おむすび 牛焼肉 258円



牛バラ肉を、リンゴ果汁の甘みとにんにく、しょうゆもろみでコクを加えた焼肉だれで炒め、焼おむすびの中に包んでいます。

牛肉のうまみを感じられる具材と、こんがり焼き上げたご飯が相性抜群としています。

▲焼おむすび 銀鮭 238円



藻塩を使って一晩熟成させた銀鮭を使用。醤油だれや昆布だしで味付けし、香ばしい焼おむすびと組み合わせています。

温めることで、おいしさがさらに広がるといいます。

久世福商店が初のコンビニおむすび監修！

だしや調味料、ご飯のお供などで知られる「久世福商店」が、初めてコンビニのおむすびを監修しました。



かつお節・昆布・焼きあごの一番だしで炊き上げたご飯に、久世福商店の人気の「ご飯のお供」を参考にした具材を組み合わせています。

▲久世福商店監修 だしむすび 鶏そぼろ 198円



人気商品「至高のひと時 大人の鶏そぼろ」を参考にしたおむすび。甘辛く炒めた鶏ももミンチのそぼろを包み、隠し味に焦がしネギオイルを加えています。

▲久世福商店監修 だしむすび 本枯節おかかマヨネーズ 181円



人気商品「万福のひと時 みんなのおかかマヨ」を参考にしたおむすび。本枯節を使ったおかか煮と、おかかマヨネーズを合わせています。おかか煮には塩昆布を加えています。。

有楽町で11月27日、1500個を無料配布

キャンペーンを記念して、11月27日17時から、東京交通会館前のイベントスペースで1日限定のサンプリングイベントを開催します。



新作4種類のうち、いずれか1個を無料配布。合計1500個限定で、なくなり次第終了です。

食べる前にクンクンしたい！

焼おむすびなのに中に具が入っているとは、ちょっと珍しいですよね。温めると香ばしさが際立つそうなので、食べる前にクンクンと香りをしっかり堪能してみてはどうでしょうか。



久世福商店のだしむすびも気になりますね。こちらは、だしの香りをじっくり楽しめるそうですよ！

・発売日：2026年11月24日

・イベント開催日：2026年11月27日

※価格は税込み表記です。