家系ラーメンの「壱角家」は11月27日～12月27日の期間、「仮面ライダーシリーズ」との初コラボレーションキャンペーンを開催します。
118店舗でコラボ限定ラーメンとドリンクを販売するほか、一部店舗では追加メニューやオリジナルグッズも展開します。
仮面ライダーシリーズの生誕55周年を記念した今回の企画では、コラボメニューの注文特典として、オリジナルコースターをプレゼントします。
壱角家×仮面ライダーが初コラボ！
限定ラーメンや5種類のドリンク、オリジナルグッズが登場
118店舗共通メニューとして登場するのは、混ぜて味の変化を楽しむ「赤黒家系ラーメン」（1380円）と、5人の仮面ライダーをイメージしたドリンクです。
ドリンクは、仮面ライダー1号の「メロンホワイト」、仮面ライダーBLACKの「コーラ＆ホワイト」など5種類をラインアップし、価格は各500円です。
このうち10店舗では、追加メニューとして「イカスミイタリアン油そば」（1380円）も販売されます。
コラボ限定メニューを1品注文するごとに、全10種類の中からランダムでコースターが1枚もらえます。絵柄は選べません。
なお、コラボドリンクはコラボラーメンを注文した人のみ購入できます。
コラボ限定グッズは全4商品
対象10店舗では、缶バッジやアクリルキーホルダーなどのオリジナルグッズも販売します。
・トレーディングメタリック缶バッジ（全5種） 660円
・トレーディングメタリック缶バッジ～コンプリートセット～ 3300円
・チャーム付きアクリルキーホルダー（全5種） 990円
・アクリルらーめんストッパー（全1種） 1650円
さらに、コラボグッズを購入すると、1会計につき購入金額3000円ごとに、全5種類の中からランダムでA4ランチョンマットを1枚プレゼントします。こちらも絵柄は選べません。
■コラボメニュー＆グッズ販売実施店舗：下記10店舗
新宿靖国通店、サンシャイン通り店、池袋西口店、渋谷センター街店、
京急川崎店、秋葉原総本店、大宮東口店、西船橋店、関内店、津田沼店
ラーメンもグッズも楽しめる初コラボ！
ラーメンを食べてコースターをもらって、さらにグッズも買えるとは！ 仮面ライダーファンなら、つい財布のひもが緩んでしまいそうですね。
ただし、グッズの販売は10店舗限定。お目当てがある人は、対象店舗を確認しておきましょう。
・開始日：2026年11月27日
・終了日：2026年12月27日
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