家系ラーメンの「壱角家」は11月27日～12月27日の期間、「仮面ライダーシリーズ」との初コラボレーションキャンペーンを開催します。

118店舗でコラボ限定ラーメンとドリンクを販売するほか、一部店舗では追加メニューやオリジナルグッズも展開します。

仮面ライダーシリーズの生誕55周年を記念した今回の企画では、コラボメニューの注文特典として、オリジナルコースターをプレゼントします。

壱角家×仮面ライダーが初コラボ！

限定ラーメンや5種類のドリンク、オリジナルグッズが登場

118店舗共通メニューとして登場するのは、混ぜて味の変化を楽しむ「赤黒家系ラーメン」（1380円）と、5人の仮面ライダーをイメージしたドリンクです。

ドリンクは、仮面ライダー1号の「メロンホワイト」、仮面ライダーBLACKの「コーラ＆ホワイト」など5種類をラインアップし、価格は各500円です。

このうち10店舗では、追加メニューとして「イカスミイタリアン油そば」（1380円）も販売されます。

コラボ限定メニューを1品注文するごとに、全10種類の中からランダムでコースターが1枚もらえます。絵柄は選べません。



なお、コラボドリンクはコラボラーメンを注文した人のみ購入できます。

コラボ限定グッズは全4商品

対象10店舗では、缶バッジやアクリルキーホルダーなどのオリジナルグッズも販売します。

・トレーディングメタリック缶バッジ（全5種） 660円

・トレーディングメタリック缶バッジ～コンプリートセット～ 3300円

・チャーム付きアクリルキーホルダー（全5種） 990円

・アクリルらーめんストッパー（全1種） 1650円

さらに、コラボグッズを購入すると、1会計につき購入金額3000円ごとに、全5種類の中からランダムでA4ランチョンマットを1枚プレゼントします。こちらも絵柄は選べません。

■コラボメニュー＆グッズ販売実施店舗：下記10店舗

新宿靖国通店、サンシャイン通り店、池袋西口店、渋谷センター街店、

京急川崎店、秋葉原総本店、大宮東口店、西船橋店、関内店、津田沼店

ラーメンもグッズも楽しめる初コラボ！

ラーメンを食べてコースターをもらって、さらにグッズも買えるとは！ 仮面ライダーファンなら、つい財布のひもが緩んでしまいそうですね。



ただし、グッズの販売は10店舗限定。お目当てがある人は、対象店舗を確認しておきましょう。

・開始日：2026年11月27日

・終了日：2026年12月27日

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