回転寿司チェーン「くら寿司」は11月27日から、「新物うにととろ」フェアを期間・数量限定で開催します。
新物うにや本まぐろ中とろ、寒ぶりなど、旬の魚介や豪華なネタをラインアップ。関西の一部店舗では、回転寿司では珍しい大型生さばも登場します。
さらに、対象商品から好きな一皿が無料になるQRクーポンサービスや、新作のグラタンコロッケバーガー、人気の酸辣湯ポテトの復活販売など、寿司以外のメニューも充実しています。
新物うにや本まぐろ中とろなど豪華ネタが登場
▲新物うに 300円
旬の時期に水揚げされた新物うにを使用。ミョウバンを一切使わず、ウニ本来の濃厚な旨みを楽しめるという商品です。
口の中でとろけるような食感と、上品に抜けていく香りが特徴としています。
▲【地中海産】本まぐろ中とろ（一貫） 280円
クロアチア産の本マグロを使用。きめ細かな脂とスジの少ない口当たりが特徴で、赤身の旨みと脂の甘みのバランスを楽しめます。
▲びんちょう大とろ 230円
延縄漁法で一尾ずつ漁獲し、魚へのストレスや傷を抑えたびんちょうまぐろを使用。船内で凍結した後、脂のりのよいものを厳選し、腹に近い希少部位を提供します。
▲極上めばちまぐろ（一貫） 180円
▲サーモン照りマヨ（一貫） 130円
旬の寒ブリや関西限定の大型生さばも
▲五島列島AI寒ぶり 280円
AIを活用したスマート養殖で育てた大型サイズのブリを使用。五島列島の速い潮の流れの中で育つことで、身が引き締まり、脂のりのよさが特徴です。
店内でこまめに皮引きや切りつけを行い、鮮度の高い状態で提供します。
▲大型生さば 350円
関西96店舗限定で販売する生サバの寿司です。愛媛県水産研究センターが開発した人工種苗を用いて完全養殖に成功したサバを使用。スマート養殖で約700gの大型サイズに育てています。
販売当日に水揚げ、加工したものを店舗へ直送することで鮮度を保ちます。持ち帰りはできません。
グラタンコロッケバーガーや酸辣湯ポテトも
▲くら寿司のグラタンコロッケバーガー 430円
注文を受けてから揚げるグラタンコロッケを使用した新商品です。炒めた玉ねぎや国産牛乳、バターを使ったクリームを合わせ、衣を2度つけることで外側はさくっと、中はとろっとした食感に仕上げています。
タルタルソースとケチャップを合わせたオーロラソースのほか、とんかつソースとキャベツを組み合わせています。
▲浜ちゃん愛しの酸辣湯ポテト 500円
今年6月に販売した人気商品が再登場します。MBSラジオ「ごぶごぶラジオ」のコーナー「ごぶごぶくら寿司会議」から誕生した商品で、注文を受けてから揚げる「くらポテト」に、酸辣湯味のシーズニング「浜田粉」を合わせています。
浜田粉には国産玄米黒酢の粉末を使用し、黒胡椒と白胡椒で辛みを加えています。専用の袋にポテトとシーズニングを入れて振って食べるスタイルです。
注文すると、浜田雅功さんら番組出演者の似顔絵が入った「くら寿司店長浜ちゃん限定ブロマイドカード」がランダムで1枚付いてきます。新たにシークレット2種類が加わり、全8種類となります。
酸辣湯シーズニング「浜田粉」は単品でも販売します（100円）。好きな商品にかけて楽しめます。単品購入にはブロマイドカードは付きません。
うにに寒ブリ、グラタンコロッケまで！ 冬のごちそうが勢ぞろい
今回のフェアでは、新物うにや本まぐろ中とろ、寒ブリなど、ちょっと贅沢なネタが充実しています。
さらに、グラタンコロッケバーガーや復活する酸辣湯ポテトなど、サイドメニューもおいしそ～！ 食べたいメニューをチェックしてから出かけてみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年11月27日
※価格は税込み表記です。
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