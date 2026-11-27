バーガーキングは本日11月27日より「にんにく・ガーリックチーズバーガー」、「にんにく・ガーリッククアトロチーズバーガー」、「にんにく・ガーリックベーコンチーズバーガー」を発売します（一部店舗を除く）。
にんにく3段構え！ ガツンと濃厚なバーガー3種
にんにくのガツンとした旨さを楽しめる3種のチーズバーガーが登場。
いずれもお手頃なジュニアサイズのバーガーで、ガーリックペースト・フライドガーリック・ガーリックパウダーの3タイプを使った特製ソースを使用しています。
▲にんにく・ガーリックチーズバーガー（単品460円、セット760円）
直火焼きの100%ビーフパティに、コクのあるチェダーチーズ、アクセントのピクルスを重ね、ケチャップとマスタード、ガツンとした旨さの「特製ガーリックソース」で仕上げたチーズバーガーです。
▲にんにく・ガーリッククアトロチーズバーガー（単品590円、セット890円）
「にんにく・ガーリックチーズバーガー」をベースに、ゴーダ、モッツァレラ、レッドチェダーの3種類をブレンドしたシュレッドチーズと特製チーズソースを追加。4種のチーズの濃厚な味わいが楽しめるといいます。
▲にんにく・ガーリックベーコンチーズバーガー（単品590円、セット890円）
「にんにく・ガーリックチーズバーガー」に、スモーキーなベーコンを追加した一品。にんにくとチーズ、ベーコンの相性のよさを楽しめるといいます。
単品460円から楽しめる！
にんにく好き、チーズ好きにはたまらない新作バーガー。背徳系だけど、ジュニアサイズで手軽に食べられるのもポイントだと思います！
単品460円からというのも試しやすいですね！
※東京競馬場店、京都競馬場店、関西国際空港第一ターミナル店では販売がない
※文中の価格はすべて税込
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