松屋では12月1日10時より「ミニチゲセット」を販売します。

冬の人気チゲにミニサイズが登場！

松屋では11月3日より、冬の定番メニュー「牛豆腐キムチチゲ」を販売中。今回、そのミニサイズ「ミニチゲ」（単品360円）が登場します。

こだわりの海鮮だしと牛肉の旨味がぎゅぎゅっと凝縮されたスープに、チゲの辛さが染みわたる、身体も心もホッとするおいしさだといいます。

定番メニューとセットで最大70円引き！

今年も昨年同様、ミニチゲと牛めしや丼、定食と組み合わせると、通常価格よりお得になるセットが登場します。



・定番牛めし＋ミニチゲ：30円引き

・定番丼＋ミニチゲ：50円引き

・定番定食＋ミニチゲ：70円引き



※一部店舗を除く全国の松屋で販売。持ち帰りも可能です。

牛めしに＋330円でミニチゲを追加できる

松屋の「牛豆腐キムチチゲ」はしっかりと海鮮のだしを感じられて筆者も好み。なかなか辛いんですよね！



セット割があるので、牛めしにプラス330円（単品360円から30円引き）でミニチゲを追加できます。



いつもの牛めしを楽しみながら、ちょっとだけチゲも食べたい！ そんなときにもうれしいですね。なお、通常サイズの「牛豆腐キムチチゲセット」は780円です。

（※文中の価格はすべて税込）