牛角のフードコート専門店「牛角焼肉食堂」は本日11月26日から、「いい肉の日」を記念して「牛カルビ焼肉定食」のお肉を50％増量するキャンペーンを実施します。11月30日までの5日間限定です。

牛カルビ焼肉定食が50％増量！ 肉大盛もお値段そのまま

キャンペーンの対象となる「牛カルビ焼肉定食」は、特製の秘伝ダレで焼き上げたカルビに、ごはん、スープ、キムチが付いたセットです。注文を受けてから肉を焼き、熱々の鉄板皿に乗せて提供します。



期間中はお肉が50％増量。 肉大盛も対象です。

【対象メニュー】

・牛カルビ焼肉定食 1089円

・牛カルビ焼肉定食肉大盛 1474円

■キャンペーン概要

販売期間：11月26日～30日

実施店舗：牛角焼肉食堂全店（阪神梅田スナックパーク店を除く）

内容：対象商品の肉を50％増量

フードコート内で「牛角」を探せ！

牛角焼肉食堂は、ショッピングモールのフードコートなど、国内94店舗を展開しており、焼きたての焼肉定食や焼肉丼などを提供しています。

通常サイズだけでなく肉大盛もさらに50％増量されるのは興奮ものですね！ 11月26日～30日の5日間限定なので、フードコートに行く機会があればチェックしてみてはどうでしょうか。

・開始日：2026年11月26日

・終了日：2026年11月30日

※価格は税込み表記です。