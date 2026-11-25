回転寿司チェーン「くら寿司」は、創業50年祭の「一皿無料QRクーポン」で、11月27日から対象商品を切り替えます。

大とろやいくらも無料に！ 対象は全4品

くら寿司では、創業50周年を記念して、対象商品の中から好きな1皿が無料になるQRクーポン企画を実施しています。



今回の対象は「みなみまぐろ大とろ」「いくら」「くらポテトメガ」「チョコケーキ」の4品。税込1000円以上の会計で、クーポンを利用すると、いずれか1皿が無料になります。



【対象の4商品】

▲みなみまぐろ大とろ（一貫） 通常280円

本マグロと並ぶ高級マグロとして知られるミナミマグロの、希少な大とろ部分を使用。

▲いくら 通常250円

厳選したいくらを、くら寿司特製の醤油ベースのタレに漬け込んだ一品。

▲くらポテトメガ 通常380円

通常の「くらポテト」の約2倍のボリューム。注文後に揚げて、サクサクとした食感で提供されます。。

▲チョコケーキ 通常200円

ココアスポンジにチョコクリームをサンド。ココアのほろ苦さとチョコの甘みが特徴。

※価格は店舗によって異なります。対象商品は持ち帰り不可。予定数量に達し次第、販売終了となる場合があります。

無料クーポンの取得方法は？

クーポンの取得方法は2種類あります。



■予告クーポン

11月26日までに、くら寿司の店頭に掲示されているQRコードを読み取って取得します。

■期間中クーポン

11月27日～12月9日に、くら寿司公式サイトに掲載されるQRコードから取得できます。

いずれかの方法で取得したクーポンコードの画面をスクリーンショットで保存し、会計時にレジでスキャンすると、対象商品の1皿分が割引されます。

380円のポテトも無料!? 利用するっきゃない

今回、380円の「くらポテトメガ」も対象商品。無料になるってめっちゃオトクでは。



クーポンは期間中でも公式サイトからＱＲを読み取って取得できるので、利用しない手はない！





・開始日：2026年11月27日

※価格は税込み表記です。