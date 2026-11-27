バーガーキングは本日11月27日より、「ビッグバーレル アメリカン スモーキーチキン」と「ビッグバーレル ミックス」の2種を期間限定で発売します（一部店舗を除く）。

バーキンにチキン24ピース入り「ビッグバーレル」

バーガーキングから冬本番にむけて2つの大容量パックが登場。



▲「ビッグバーレル アメリカン スモーキーチキン」（2900円）



ジューシーな手羽元をヒッコリーのスモーキーな香りと7種類のスパイスで仕上げた、骨付きチキン「アメリカン スモーキーチキン」を存分に楽しめる24ピース入りです。



アメリカン スモーキーチキンは、バーガーキングで販売されている既存商品。今回は大容量パックとして登場しました。

▲「ビッグバーレル ミックス」（1500円）



外はカリっと中はホクホクの「フレンチフライ（L）」が2個分、ジューシーな鶏むね肉をカラッとフライした「チキンナゲット」が8ピース、カリカリの食感とジュワっと溢れ出す甘みがやみつきになる「オニオンリング」が1袋分入った大容量パックです。

こちらにはBBQソース・マスタードソースから選べるソース1つが付きます。

1ピースあたり約121円

特に注目は「ビッグバーレル アメリカン スモーキーチキン」。価格は2900円。計算すると、1ピースあたり約121円ということになります。これはなかなか魅力的！

クリスマスやお正月にも！

人が集まる機会の多い、ホリデーシーズンにもぴったり！ バーガーキングでチキンってちょっと意外ですが、今年はチキン専門店ではなくてこっちを選択肢に入れるのもいいかも？

※東京競馬場店、京都競馬場店、関西国際空港第一ターミナル店では販売がない

※文中の価格はすべて税込