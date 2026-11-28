持ち帰り弁当のほっともっとは「カニクリームコロッケ弁当」、「カニコロミックス弁当」、「カニコロ＆デミハンバーグ弁当」の3商品を12月2日より発売します。

冬の定番「カニコロ」が復活！ お弁当3種が登場

冬の定番人気メニュー「カニクリームコロッケ弁当」が今年も登場。



鳥取県境港産の紅ズワイガニを使用したカニクリームコロッケを楽しめるお弁当で、カニコロ2個入りの定番弁当をはじめ、から揚やエビフライなどと組み合わせたミックス弁当、デミハンバーグとのコンビ弁当の3種類がそろいます。

▲「カニクリームコロッケ弁当」（590円）



カニクリームコロッケ2個に、ポテトやブロッコリーなどを盛り合わせたお弁当です。

紅ズワイガニの旨みとコクのあるクリームソースが一体となった、なめらかな口あたりが特徴だといいます。

▲「カニコロミックス弁当」（690円）

カニクリームコロッケに、から揚、メンチカツ、エビフライなどを組み合わせたお弁当です。

▲「カニコロ＆デミハンバーグ弁当」（790円）

カニクリームコロッケとデミハンバーグを組み合わせた洋食弁当です。

▲「カニクリームコロッケ」単品（180円）



カニクリームコロッケは単品でも販売。いつものお弁当に追加することもできます。

ソースは2種から選べる！

なお、カニクリームコロッケにかけるソースは、ホタテの旨みやデーツのコクを活かした「フライソース」と、トマトに本醸造醤油や昆布の旨みを加えた「トマトミックスソース」の2種類から選べます。

カニクリームコロッケ2個入りで590円はうれしい！

冬のごちそう感があるカニクリームコロッケ。2個入りのお弁当が590円から楽しめて、買いやすい内容ではないでしょうか。



ソースが2種類から選べるのもうれしいですね。冬らしい洋食をほっともっとで楽しめそうです！



・発売日：2026年12月2日

（※文中の価格はすべて税込）