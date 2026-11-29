上品でありながらセクシーな魅力で注目されている北園ゆう（きたぞの・ゆう）さんが、1st DVD「秘密の園」（発売元：竹書房、収録時間：153分、価格：4730円）の発売記念イベントを11月1日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

デビュー当時は舞台役者として経験を積んでいた北園さんは、数年前から撮影会に出ることでグラビア活動をスタート。群馬県出身で親兄弟がみんな公務員という家庭で育ってきたので、「箱入り娘系グラドル」とも呼ばれる異色の存在だ。今夏に千葉県の鴨川で撮影された1st DVDでは、チャプターごとにさまざまな役を演じている。

――どんな役ですか？

【北園ゆう】 8チャプターあるのですが、幼なじみや不動産屋の営業職、趣向を凝らしたものだと兄の嫁……いわゆる義姉とか、いろいろやらせていただきました。特に推したいのは、演劇部の後輩を演じているところです。

――詳しく聞かせてください！

【北園ゆう】 台本では車内でイチャイチャするシーンになっていたのですが、クルマが用意できずにカットされたんです。高校生のころは演劇部だったし、その場で監督さんと相談して役柄を決めました。「せんぱ～い！」と甘い声で誘惑したりとか、自由に演じさせてもらったので視聴してほしいです。

――ほか注目は？

【北園ゆう】 「家事のお手伝いをします」とレンタル家政婦になるシーンです。いま着ている逆バニーの衣装で台所の掃除をするのですが、セクシーすぎるので（視聴者に）体をいたずらされる展開になっています。逆バニーは初挑戦という点でもオススメです。

――特に大人の色気が出ているのは？

【北園ゆう】 スーツ姿で不動産屋の営業職を演じたところかな。物件を案内するうちに「添い寝をしてみませんか？」とか、ブラウスの胸元をはだけながら大胆に誘惑する流れになっていて、すごく力の入ったシーンに仕上がりました。

北園さんは本来は舞台役者であるため、デビュー作とは思えない演技力もファンやグラビア業界筋では高評価。「体はむちむちですが、意外とくびれがあるところを見てほしいです」とチャームポイントも語った。12月5日に板橋区で開催される「Find Me撮影会」の夜の部にも参加予定なので、本人のSNSや紹介ページで確認してほしい。