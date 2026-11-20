アイドルグループ「ラプラス」の歌姫リーダーとして知られる瀬戸真凜（せと・まりん）さんが、4th DVD「ラブマリン」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：146分、価格：4620円）の発売記念イベントを11月8日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2023年10月に1st DVDが出て以降、年に1本ペースで着実にリリースを重ねている瀬戸さん。撮影も楽しみにしているそうで、今作は「一人旅」をテーマに6月に石垣島でロケを敢行。現地で出会った男性（＝視聴者）との関係を描いた映像となっている。

――どんな展開ですか？

【瀬戸真凜】 旅費を稼ごうと、石垣島のカフェでバイトしている設定なんです。そこで出会った人を好きになって、自分のほうから積極的に誘っていく感じです。海へ遊びに出かけたり、一緒にストレッチをしたり、お昼寝をしたり、いろいろな姿を楽しんでいただけます。

――バイト役はいかがでしたか？

【瀬戸真凜】 メイド服を着て飲み物やデザートを出して、「美味しくな～れ、萌え萌えキュン！」というセリフも結構上手に言えたかな（笑）。1st DVDで着たときはテーブルを拭く程度だったので、すごく働いている気分になりました。

――オススメは？

【瀬戸真凜】 青空の下、競泳水着でプールに入るシーンです。実は太陽光はまぶしすぎて苦手なのですが、ついに目を開けられるコンタクトをゲット。快晴でもしっかり目を開けて笑顔を見せているところが気に入っています。

――ほか注目は？

【瀬戸真凜】 制服を着たシーンがあることです。（グラビアでのイメージが固定されているので）意外と撮り方が難しいと思っているのですが、今回は屋外でホースで水をかけられるというスタイル。濡れた制服が肌に張り付くところを見てほしいです。

――ラプラスの活動についても聞かせてください。

【瀬戸真凜】 いま7人でやっていますが、リーダーとして私が引っ張っていくというよりは、しっかり者のメンバーが増えて一体感のあるグループになってきました。もうすぐ4周年でライブも開催します！

スケジュールとしては、12月3日に4周年記念ライブ「ラプラスパレード！」をGOTANDA G3で、12月20日に「瀬戸真凜生誕ライブ2026 ～Ultramarine～」をViblue EBISUで開催予定。冬コミ（C109）にも瀬戸さんがサークル参加で当選していて、「所属事務所のみんなと出ます！」と話していたので、詳細の発表を待ちたい。