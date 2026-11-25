圧倒的な透明感でグラビア界を席巻する林 美希（はやし・ほまれ）さんが、1st DVD「Homare 1st.」（発売元：エスデジタル、収録時間：109分、価格：4620円）の発売記念イベントを11月14日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

いま18歳の林さんは、原宿の竹下通りでスカウトされ、2026年3月に週刊プレイボーイ誌上でデビューを飾った期待の新人。ヤングマガジン、ヤングガンガン、FRIDAYにも撮り下ろしが掲載されている正統派の美少女である。待望の1st DVDということで、会場にも多くのファンが詰めかけた。

――初めての映像作品の撮影はいかがでした？

【林 美希】 6月に沖縄に行ってきたのですが、美しい景色のなか新鮮な気持ちで取り組めました。カメラに向かってしゃべるシーンは雑誌の撮影と違うので苦戦しましたが、全体的に彼氏目線で楽しんでいただける内容です。

――いくつかシーンの紹介を。

【林 美希】 一緒に朝ごはんを食べたり、海辺を歩いたり、バスルームでシャワーを浴びたりしました。セーラー服を着るシーンもあって、裸足でブランコに乗ったり、海に向かって石を投げたりも。セーラー服は初めて着ましたが、意外と似合っているなと思いました。

――オススメは？

【林 美希】 浴衣姿のシーンです。夕暮れ時に撮ったので色味もきれいだし、室内に移動して脱いでいくところが大人っぽいかなと。プールに入ってビーチバレーをするシーンも、普段の自分そのままという感じだったのでSNSでも好評でした。

――ほか注目は？

【林 美希】 屋外でチアリーディングを披露したことです。高校生のころに部活でやっていたのですが、久しぶりだったので体が鈍っていました……（笑）。緊張とか慣れていないことも多かったし、また次の機会にがんばります！

なお、名前の美希を「ほまれ」と読ませるのは、本人の発案によるもの。「読みを先に決めていて、画数と漢字を組み合わせて美希になりました」と説明を加えた。10月23日にデジタル写真集「innocent」の配信がスタート。11月20日発売のFRIDAY（12月4日・11日合併号）にもグラビアが掲載されているので要チェック！