パスタチェーン「ジョリーパスタ」は、「窯焼きチーズパスタ」3品を12月1日より販売します。
とろ～りチーズがたまらない！ 窯焼きパスタ3品
「窯焼きチーズパスタ」は、スパゲッティに野菜やホワイトソース、チーズなどを重ね、オーブンで焼き上げた冬の定番メニュー。
今年は牡蠣と燻製ベーコン、クリーミーミートソース、赤エビのトマトクリームソースの3種類が登場します。
▲「窯焼きチーズパスタ 牡蠣と燻製ベーコンのクリームソース」（1749円）
クリームソースのパスタに、キャベツやほうれん草、パプリカなどの野菜、ホワイトソース、モッツァレラなどのチーズを重ね、牡蠣と燻製ベーコンをトッピング。
オーブンで焼き上げ、牡蠣や野菜をたっぷりのチーズにフォンデュのように絡めて楽しめるといいます。
▲「窯焼きチーズパスタ クリーミーミートソース」（1529円）
ジョリーパスタで人気のミートソースパスタに、キャベツやパプリカなどの野菜を合わせ、燻製したスカモルツァチーズやミックスチーズをかけて焼き上げた一品。
肉の旨みと野菜の甘みに、チーズのコクを合わせた濃厚な味わいが特徴だそうです。
▲「窯焼きチーズパスタ 赤エビのトマトクリームソース」（1639円）
ビスクソースを合わせたトマトクリームソースのパスタに、キャベツやパプリカ、ホワイトソース、モッツァレラなどのチーズを重ね、赤エビとむきエビをトッピング。
魚介の旨みとトマトの酸味、チーズのコクが調和した味わいに仕上げているといいます。
牡蠣がドーン！ チーズがあふれそう！
写真では牡蠣が4粒に、厚切りのベーコンが3枚！ しかも、こんがり焼けたチーズが器からあふれそうなビジュアルです。
これ、パスタなんですよね!? チーズに牡蠣を絡めて食べるなんて、想像するだけでたまりません！
（※文中の価格はすべて税込）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります