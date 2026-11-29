パスタチェーン「ジョリーパスタ」は、「窯焼きチーズパスタ」3品を12月1日より販売します。

とろ～りチーズがたまらない！ 窯焼きパスタ3品

「窯焼きチーズパスタ」は、スパゲッティに野菜やホワイトソース、チーズなどを重ね、オーブンで焼き上げた冬の定番メニュー。



今年は牡蠣と燻製ベーコン、クリーミーミートソース、赤エビのトマトクリームソースの3種類が登場します。

▲「窯焼きチーズパスタ 牡蠣と燻製ベーコンのクリームソース」（1749円）



クリームソースのパスタに、キャベツやほうれん草、パプリカなどの野菜、ホワイトソース、モッツァレラなどのチーズを重ね、牡蠣と燻製ベーコンをトッピング。



オーブンで焼き上げ、牡蠣や野菜をたっぷりのチーズにフォンデュのように絡めて楽しめるといいます。

▲「窯焼きチーズパスタ クリーミーミートソース」（1529円）



ジョリーパスタで人気のミートソースパスタに、キャベツやパプリカなどの野菜を合わせ、燻製したスカモルツァチーズやミックスチーズをかけて焼き上げた一品。



肉の旨みと野菜の甘みに、チーズのコクを合わせた濃厚な味わいが特徴だそうです。

▲「窯焼きチーズパスタ 赤エビのトマトクリームソース」（1639円）



ビスクソースを合わせたトマトクリームソースのパスタに、キャベツやパプリカ、ホワイトソース、モッツァレラなどのチーズを重ね、赤エビとむきエビをトッピング。



魚介の旨みとトマトの酸味、チーズのコクが調和した味わいに仕上げているといいます。

牡蠣がドーン！ チーズがあふれそう！

写真では牡蠣が4粒に、厚切りのベーコンが3枚！ しかも、こんがり焼けたチーズが器からあふれそうなビジュアルです。

これ、パスタなんですよね!? チーズに牡蠣を絡めて食べるなんて、想像するだけでたまりません！

（※文中の価格はすべて税込）