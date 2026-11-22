吉野家が運営する、とんかつ専門店「ゴッドカツ」は11月19日から、「カツ煮御膳」と「カレーカツ煮御膳」を期間限定で販売しています。対象は東京都練馬区の環状7号線豊玉南本店です。

冬限定「カツ煮御膳」が復活！ 新作カレー味も

昨冬に好評だった「カツ煮御膳」が再登場。今年は新たに「カレーカツ煮御膳」もラインアップに加わります。



どちらも店内飲食では、ご飯の増量とおかわりが無料です

▲カツ煮御膳 店内1188円／テイクアウト1166円

大判のロースカツを、濃厚でコクのあるゴッドカツ秘伝の甘辛いたれと玉子でとじた一品です。

▲カレーカツ煮御膳 店内1188円／テイクアウト1166円

ロースカツを、ゴッドカツ秘伝の甘辛いたれと専用のカレーソースで仕上げています。ご飯が進む味わいといいます。

なお、それぞれのテイクアウトには味噌汁と漬物は付きません。

■店舗情報

店名：ゴッドカツ 環状7号線豊玉南本店

住所：東京都練馬区豊玉南2丁目16－15

ご飯おかわり無料もうれしい！

熱々のカツ煮に、カレー味まであるとは！ どちらにするか迷ってしまいますね。



しかも、店内ではご飯のおかわりが無料。甘辛いたれのカツ煮なら、ご飯が何杯でも進んでしまいそうです。



現在は練馬区の1店舗のみですが、近くに行く機会があれば立ち寄ってみたいですね。

・開始日：2026年11月19日

※価格は税込み表記です。