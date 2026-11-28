サンマルクカフェは「サンマルクホットサンド 韓国風プルコギ」など、冬季限定の3商品を11月26日より発売中です。

サンマルクにガッツリ系！ 韓国風プルコギのホットサンド

注目はガッツリ肉系のホットサンド。

▲「サンマルクホットサンド 韓国風プルコギ」

（620円、ランチセット価格：920円）



オリジナルのパニーニ生地に、コチュジャンやにんにくを効かせた特製甘辛ダレに漬け込んだ牛肉をはさんだ新作ホットサンドです。



牛肉に加えて、レタス、スライスたまねぎ、パプリカ、マヨネーズを使用。表面はカリッと、中はもっちりとした食感が特徴のパニーニ生地とともに楽しめるといいます。



店内のオーブンで焼き上げて提供。お腹をしっかり満たしたいランチタイムにもおすすめだそうです。

チーズたっぷりのホットドッグやクラムチャウダーも！

さらに、冬限定のホットドッグやクラムチャウダーもラインナップしています。

▲「THE ホットドッグ 4種の濃厚チーズソース」（400円、ランチセット価格700円）



店内のオーブンで焼き上げたベイクドオニオンとソーセージに、ゴーダ、マスカルポーネ、チェダー、パルメザンの4種のチーズを使った濃厚なソースをかけた冬季限定のホットドッグです。



チーズのコクと玉ねぎの甘みが、ソーセージの旨みを引き立てるといいます。

▲「クラムチャウダー」（Sサイズ520円、Mサイズ580円）



あさりやじゃがいも、玉ねぎを使用した、毎年人気の冬季限定スープです。



あさりの風味とゴロゴロとした具材感が特徴。販売期間中は、ランチセットのドリンクをクラムチャウダーに変更することもできます。

チョコクロだけじゃない！ ガッツリランチも

サンマルクカフェといえば「チョコクロ」のイメージがありますが、今回はしっかり食事系の新作サンドが登場。



カフェでちょっとガッツリ食べたいときに選びたい一品です！

（※文中の価格はすべて税込）