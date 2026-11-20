丼チェーン「伝説のすた丼屋」は11月20日より、「冬の爆熱＆爆辛フェア」を期間限定開催します。一部店舗・デリバリー専門店を除く全国の店舗で展開。
伝説のすた丼屋「辛すた丼」が復刻！
辛さ・ニンニク2倍の「爆辛すた丼」も登場
今回のフェアでは、アメリカ・シカゴ店で人気No.1を獲得し、日本でも過去3回の販売で累計5万食を記録した「辛すた丼」が復刻。
さらに、辛さとニンニクをそれぞれ2倍にした「爆辛すた丼」など、辛すたダレを使用した全4商品をラインアップします。
▲辛すた丼 1090円
豆板醤、ニンニク、唐辛子、山椒を組み合わせた「辛すたダレ」を豚カタ肉に絡め、茶碗約3杯分の大盛りご飯に盛り付けた一杯です。
辛さと痺れの中に濃厚な旨みがあり、タレには隠し味として果汁を使用しています。温泉玉子、味噌汁付きです。
▲爆辛すた丼 1290円
「辛すた丼」の辛さとニンニクをそれぞれ2倍にした一杯です。唐辛子の辛味とニンニクの旨みを凝縮した「旨辛ガーリックオイル」を使用し、辛すたダレをベースにさらに刺激を加えています。温泉玉子、味噌汁付きです。
▲辛すたみな定食 1190円
辛すたダレを絡めた豚カタ肉を、ご飯と一緒に楽しめる定食スタイルのメニューです。温泉玉子、味噌汁付きです。
▲辛すたみなチャーハン 1430円
すた丼屋のチャーハンに、辛すたダレを絡めた豚カタ肉を豪快にトッピングしています。香ばしいチャーハンと、辛さやニンニクのパンチが効いた肉を組み合わせています。温泉玉子、味噌汁付きです。
熱々のラーメンセット＆豚汁も！
また、フェアメニューと一緒に楽しめる追加メニューとして、ラーメンセットと豚汁も用意します。
▲ラーメンセット ＋390円
好きなメイン商品に追加できるラーメンセットです。味噌汁から変更する形で、熱々のラーメンを組み合わせられます。
▲豚汁 ＋290円
好きなメイン商品に追加できる豚汁です。豚肉の旨みと味噌の甘みが特徴の熱々の一杯で、味噌汁から変更できます。
各商品は食材がなくなり次第販売終了します。テイクアウトの販売価格は店内飲食の場合と異なり、一部店舗では価格が異なる場合があります。
寒い日は辛さとニンニクでガッツリ！
大盛りご飯に旨辛い豚肉を豪快に盛り付けた丼は、年末に向けて忙しくなる時期のガッツリご飯にもぴったり。寒い季節に、刺激たっぷりのすた丼を味わってみては？
・開始日：2026年11月20日
・終了日：未定
※価格は税込み表記です。
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