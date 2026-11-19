ハーゲンダッツ ジャパンは11月24日、セブン‐イレブン限定のアイスクリーム「スペシャリテジャポネ 抹茶ショコラタルト～ベリーとともに～」を全国で数量限定発売します。

ハーゲンダッツの特別な「抹茶ショコラタルト」

ハートの模様もかわいい

ハーゲンダッツとセブン‐イレブンが共同開発する「ジャポネ」シリーズから、抹茶とチョコレート、ラズベリーを組み合わせた新作が登場します。

▲ハーゲンダッツ スペシャリテジャポネ 抹茶ショコラタルト～ベリーとともに～

内容量97ml／価格475円



ほろ苦い抹茶アイスクリームに、甘酸っぱいラズベリーソースとタルトクッキーを組み合わせた、タルト仕立てのアイスクリームです。



セブン‐イレブンのリリースによると、抹茶アイスクリームには通常の「グリーンティー」よりも茶葉を増量しているとのこと。

天面には、とろりとしたチョコレートソースの上に白いハート模様をあしらっています。ハーゲンダッツのリリースによると、このハート模様には特許を取得した技術が使われているのだとか。

フタをあけるのが楽しみ！

ふたを開けるとハート模様が現れるなんて、特別感ありますね。



475円と少しリッチですが、冬の特別な日にも食べたくなりそうです！

・発売日：2026年11月24日

※価格は税込み表記です。