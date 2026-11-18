エレコムは、厚さ約28mmの薄型設計と静音・6ボタン仕様を備えた無線マウス「Slint(スリント) HS Scroll」を11月中旬に発売する。価格は5,480円。
「Slint HS Scroll」は、持ち運びやすさを重視したモバイル向けモデルだ。サイズはおよそ幅62×奥行き110×高さ28mm、重量はおよそ74gとなる。シンメトリーデザインを採用し、右利き・左利きのどちらでも扱いやすい点が特徴だ。
機能面では、ホイールの回転速度に応じて1行ずつのスクロールと高速スクロールを自動で切り替える「スマート高速スクロール」を搭載する。さらにチルトホイールにも対応し、上下だけでなく横方向のスクロールも可能だ。ウェブページや長い資料、表計算ソフトの閲覧を効率化する構成となる。
接続方式は2.4GHz無線とBluetooth Low Energyに対応し、3台までの接続先を記憶できる。マウス上面のボタンで、2.4GHz無線1台とBluetooth2台を切り替えられるため、パソコンとタブレットをまたいだ作業にも向く。クリック音を抑えた静音設計で、会議中や共用スペースでも使いやすい。電源は内蔵リチウムイオン二次電池を採用し、1回の満充電で最長約5ヵ月使用できるという。充電は付属のUSB-A - USB Type-Cケーブルで行う。
カラーバリエーションはブラックとホワイトの2色だ。型番はブラックがM-TM35MBMSBK、ホワイトがM-TM35MBMSWHとなる。付属品はマウス本体、レシーバー、充電ケーブルだ。なお、ボタン機能割り当てソフト「エレコム マウスアシスタント」も利用でき、用途に応じて操作をカスタマイズできる。ただしiOS、iPadOS、ChromeOS、Androidでは機能割り当てとチルトは使用できないという。
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