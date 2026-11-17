NECパーソナルコンピュータは11月19日より、Snapdragon Xプロセッサーを搭載した15.3型個人向けノートPC「LAVIE N15」を発売する。

本製品は最大45TOPSのNPUを備えたCopilot+ PCであり、長時間のバッテリー駆動と約1.6kgの軽量ボディによって家中どこでも快適に使える自由度の高さを実現している。

15.3型の大画面と軽量・薄型・長時間バッテリー

「LAVIE N15」は、15.3型ワイド大画面（WUXGA: 1920×1200ドット、ノングレア）を採用しながら、薄さ約18.9mm、重量約1.6kgのコンパクトボディを実現した大画面ノートPCである。

バッテリー容量は50Whで、動画再生時で約11.8時間、アイドル時で約14.3時間の長時間駆動に対応する。コンセントの位置にとらわれず、リビングやダイニング、寝室など家の中の好きな場所へ気軽に持ち運んで利用できる。

また、アメリカ国防総省の調達基準であるMIL規格に準拠した試験をクリアした堅牢性を備えている。

CPUにはSnapdragon X X1-26-100を採用し、最大45TOPSのNPUを搭載する。Copilot+ PCとしてWindowsのAI機能に対応し、検索や文書作成、写真加工などの日常作業を効率よく行える。

キーボードには家計簿や表計算などの数字入力に便利なテンキー付き静音キーボードを装備。セキュリティー面では、Windows Hello対応の指紋認証機能や、使用しない時にカメラを塞げるプライバシーシャッター付きHDカメラを備えている。

製品ラインアップは、付属するOfficeソフトの有無に応じた2モデルが用意される。

・N1575/NAS：Microsoft 365 Personal（24か月版）／ Office Home & Business 2024 オプション付

実売価格：25万3000円前後の見込み

・N1570/NAS：Microsoft 365 Personal 5日試用版

実売価格：23万1000円前後の見込み

カラーバリエーションはクラリスシルバーを展開し、OSにはWindows 11 Homeをプリインストールしている。

LAVIE N15 主な仕様

OS：

Windows 11 Home

CPU：

Snapdragon X X1-26-100（NPU最大45TOPS）

メモリー：

16GB（LPDDR5X・オンボード）

ストレージ：

約256GB SSD（PCIe）

ディスプレー：

15.3型ワイド LED IPS液晶（ノングレア、WUXGA: 1920×1200ドット）

カメラ：

HDカメラ

生体認証：

指紋認証（Windows Hello対応）

インターフェース：

USB 3.2 Gen1（Type-C）×1、USB 3.2 Gen1（Type-A）×2、HDMI出力端子、ヘッドフォンマイクジャック

バッテリー：

動画再生時 約11.8時間 / アイドル時 約14.3時間

本体カラー：

クラリスシルバー

付属Office：

N1575/NAS：Microsoft 365 Personal（24か月版）／ Office Home & Business 2024 オプション付、

N1570/NAS：Microsoft 365 Personal 5日試用版