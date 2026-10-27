NEC PCが2026年秋冬モデルを発表！「LAVIE」ブランド統一と新モバイルPC＆タブレット注目の全貌

NECパーソナルコンピュータ（NECPC）は2026年10月27日、新商品および新ブランド戦略発表会を開催し、個人向けPC・タブレットの2026年秋冬モデルを発表した。

本発表会では、新製品の披露にとどまらず大きな事業戦略の転換を宣言。これまで法人向け・個人向けで分かれていたブランドを、フランス語で「人生」を意味する「LAVIE」へと統一することが発表された。

新たなブランドのタグライン「あなたの可能性を、一歩先へ。」も披露され、俳優の森七菜さんと黒川想矢さんを起用した新TVCM「ただの家族編」の放映も決定している。

本レポートでは、ブランド再定義の背景から注目の新製品ラインナップ、ゲストによるトークセッションまで、発表会の模様をまとめた。

新製品ラインナップ：生活や働き方に合わせて選べる5機種

今回の発表では、LAVIE SOLの後継となるLAVIE S13を含めたモバイルPC3シリーズとAndroidタブレット2機種が新製品として披露された。

LAVIE X14：ビジネスパーソン向けフラッグシップ Copilot+ PC

「LAVIE X14」は、移動の多いビジネスパーソン向けの14.0型Copilot+ PCである。

天板に最新軽量カーボン素材を採用し、重量約1,021g・薄さ約18.9mmの軽量薄型ボディを実現した。

99.9Whの超大容量バッテリーを搭載し、動画再生時で約30.1時間、アイドル時で約51.0時間という長時間を誇る。

【主要スペック】

ディスプレー：14.0型 WUXGA（ノングレア、タッチパネル）

CPU：Core Ultra 7 355

メモリー：32GB（LPDDR5X・オンボード）

ストレージ：約512GB

製品サイズ／重さ：幅313×奥行221×高さ18.9mm／約1,021g

バッテリー駆動：動画再生時 約30.1時間（アイドル時 約51.0時間）

カラー：タイタニウムシルバー

LAVIE S13：Z世代に向けたスタイリッシュ Copilot+ PC

「LAVIE S13」は、学生を中心としたZ世代をターゲットにした13.3型Copilot+ PCで、LAVIE SOLの後継モデルとなる。

アルミボディに防指紋コーティングを施し、重量約1088g、薄さ約12.9mmに抑えた。



76.1Whバッテリーを搭載し、Web閲覧やOffice利用なら充電なしで2日間こなせる。またSOLから引き続き、着せ替えケースやカスタマイズアプリ「LAVIEデコ」にも対応する。

【主要スペック】

ディスプレー：13.3型 WUXGA（スーパーシャインビュー、タッチパネル）

CPU：Core Ultra 7 355 または Ultra 5 322

メモリー：16GB（LPDDR5X・オンボード）

ストレージ：約512GB

製品サイズ／重さ：幅299.9×奥行210×高さ12.9mm／約1088g

バッテリー駆動：動画再生時 約22.9時間（アイドル時 約41.0時間）

カラー：プラチナシルバー、ムーンブラック、アイシーパープル

LAVIE N13：実用性とAIサポートを兼ね備えたモバイルPC

「LAVIE N13」は、、スマートフォンの次の1台として打ち出されたPC操作に不慣れなライトユーザーにも扱いやすい13.3型モバイルノートPCである。

約1177gの軽量筐体にフルサイズHDMIやUSB Type-A/Cなど豊富な端子を備える。

対話形式で相談できる「LAVIE AI Plus」などを搭載し、操作を強力にサポートする。

【主要スペック】

ディスプレー：13.3型 WUXGA（ノングレア、タッチパネル）

CPU：Core 5 320

メモリー：16GB（LPDDR5X・オンボード）

ストレージ：約256GB

製品サイズ：幅295.6×奥行209.5×高さ15mm／約1177g

バッテリー駆動：動画再生時 約15.9時間（アイドル時 約21.9時間）

カラー：ライトシルバー、セージグリーン

LAVIE Tab T12N：12.1型大画面 Android タブレット

「LAVIE Tab T12N」は、ペンとスタンド付きキーボードカバーが標準添付された12.1型Androidタブレットである。

2.5K高精細液晶（90Hz対応）やDolby Atmos対応スピーカーを備え、エンタメ性能に優れる。手書きノートアプリ「Nebo」が永年無料で利用可能だ。

【主要スペック】

ディスプレー：12.1型（2560×1600、90Hz）

OS：Android 16

CPU：MediaTek Dimensity 6400

メモリー：8GB（LPDDR5X・オンボード・シングルチャンネル）

ストレージ：256GB

製品サイズ：幅278.8×奥行181.05×高さ6.29mm／約530g

付属品：デジタルペンB、専用キーボードカバー

カラー：クラウドグレー

LAVIE Tab T8：約320gのコンパクト Android タブレット

「LAVIE Tab T8」は、バッグに入れて気軽に持ち運べる8.7型コンパクトタブレットである。

約320gの軽量ボディにステレオスピーカーや5,100mAhバッテリーを搭載し、移動中のコンテンツ視聴や読書に最適だ。



【主要スペック】

ディスプレー ：8.7型（1340×800）

OS：Android 15

CPU：MediaTek Helio G85

メモリー：4GB

ストレージ：128GB

製品サイズ：124.8×211×8.5mm／重さ約320g

カラー：ルナグレー

トークセッション：森七菜＆黒川想矢が語る「LAVIE」の魅力

発表会の後半には、新TVCMに出演する森七菜さんと黒川想矢さんが登壇した。

ステージ上では、台本確認や学生の学習シーンを想定したデモンストレーションも実施された。

森さんはデジタル台本への書き込みに触れ、「書き心地がなめらかで直感的。アイデアをまとめる相棒になりそう」と絶賛。現役高校生の黒川さんも、囲んで検索できる機能や資料整理への活用に期待を寄せ、「紙に書いている感覚で気持ちいい」と手応えを語っていた。

最後にLAVIEについて、森さんは「使う人の気持ちに寄り添ってくれる温かいパートナー」とコメント、黒川さんは「勉強や仕事などいろんな場面で使っていきたい」とコメントし、セッションを締めた。