このページの本文へ

森七菜さん＆黒川想矢さんが出演する新CMも公開

NEC PCが2026年秋冬モデルを発表！「LAVIE」ブランド統一と新モバイルPC＆タブレット注目の全貌

2026年10月27日 17時15分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

新CMに出演する森七菜さん（画像左）と黒川想矢さん（画像右）

　NECパーソナルコンピュータ（NECPC）は2026年10月27日、新商品および新ブランド戦略発表会を開催し、個人向けPC・タブレットの2026年秋冬モデルを発表した。

　本発表会では、新製品の披露にとどまらず大きな事業戦略の転換を宣言。これまで法人向け・個人向けで分かれていたブランドを、フランス語で「人生」を意味する「LAVIE」へと統一することが発表された。

　新たなブランドのタグライン「あなたの可能性を、一歩先へ。」も披露され、俳優の森七菜さんと黒川想矢さんを起用した新TVCM「ただの家族編」の放映も決定している。

　本レポートでは、ブランド再定義の背景から注目の新製品ラインナップ、ゲストによるトークセッションまで、発表会の模様をまとめた。

新製品ラインナップ：生活や働き方に合わせて選べる5機種

　今回の発表では、LAVIE SOLの後継となるLAVIE S13を含めたモバイルPC3シリーズとAndroidタブレット2機種が新製品として披露された。

LAVIE X14：ビジネスパーソン向けフラッグシップ Copilot+ PC

LAVIE X14

　「LAVIE X14」は、移動の多いビジネスパーソン向けの14.0型Copilot+ PCである。

　天板に最新軽量カーボン素材を採用し、重量約1,021g・薄さ約18.9mmの軽量薄型ボディを実現した。

　99.9Whの超大容量バッテリーを搭載し、動画再生時で約30.1時間、アイドル時で約51.0時間という長時間を誇る。

【主要スペック】
ディスプレー：14.0型 WUXGA（ノングレア、タッチパネル）
CPU：Core Ultra 7 355
メモリー：32GB（LPDDR5X・オンボード） 
ストレージ：約512GB
製品サイズ／重さ：幅313×奥行221×高さ18.9mm／約1,021g 
バッテリー駆動：動画再生時 約30.1時間（アイドル時 約51.0時間）
カラー：タイタニウムシルバー

LAVIE S13：Z世代に向けたスタイリッシュ Copilot+ PC

LAVIE S13

　「LAVIE S13」は、学生を中心としたZ世代をターゲットにした13.3型Copilot+ PCで、LAVIE SOLの後継モデルとなる。

　アルミボディに防指紋コーティングを施し、重量約1088g、薄さ約12.9mmに抑えた。

　76.1Whバッテリーを搭載し、Web閲覧やOffice利用なら充電なしで2日間こなせる。またSOLから引き続き、着せ替えケースやカスタマイズアプリ「LAVIEデコ」にも対応する。

【主要スペック】
ディスプレー：13.3型 WUXGA（スーパーシャインビュー、タッチパネル）
CPU：Core Ultra 7 355 または Ultra 5 322
メモリー：16GB（LPDDR5X・オンボード） 
ストレージ：約512GB
製品サイズ／重さ：幅299.9×奥行210×高さ12.9mm／約1088g
バッテリー駆動：動画再生時 約22.9時間（アイドル時 約41.0時間）
カラー：プラチナシルバー、ムーンブラック、アイシーパープル

LAVIE N13：実用性とAIサポートを兼ね備えたモバイルPC

LAVIE N13

　「LAVIE N13」は、、スマートフォンの次の1台として打ち出されたPC操作に不慣れなライトユーザーにも扱いやすい13.3型モバイルノートPCである。

　約1177gの軽量筐体にフルサイズHDMIやUSB Type-A/Cなど豊富な端子を備える。

　対話形式で相談できる「LAVIE AI Plus」などを搭載し、操作を強力にサポートする。

【主要スペック】
ディスプレー：13.3型 WUXGA（ノングレア、タッチパネル）
CPU：Core 5 320
メモリー：16GB（LPDDR5X・オンボード） 
ストレージ：約256GB
製品サイズ：幅295.6×奥行209.5×高さ15mm／約1177g
バッテリー駆動：動画再生時 約15.9時間（アイドル時 約21.9時間）
カラー：ライトシルバー、セージグリーン

LAVIE Tab T12N：12.1型大画面 Android タブレット

LAVIE Tab T12N

　「LAVIE Tab T12N」は、ペンとスタンド付きキーボードカバーが標準添付された12.1型Androidタブレットである。

　2.5K高精細液晶（90Hz対応）やDolby Atmos対応スピーカーを備え、エンタメ性能に優れる。手書きノートアプリ「Nebo」が永年無料で利用可能だ。

【主要スペック】
ディスプレー：12.1型（2560×1600、90Hz）
OS：Android 16
CPU：MediaTek Dimensity 6400
メモリー：8GB（LPDDR5X・オンボード・シングルチャンネル） 
ストレージ：256GB
製品サイズ：幅278.8×奥行181.05×高さ6.29mm／約530g
付属品：デジタルペンB、専用キーボードカバー
カラー：クラウドグレー

LAVIE Tab T8：約320gのコンパクト Android タブレット

LAVIE Tab T8

　「LAVIE Tab T8」は、バッグに入れて気軽に持ち運べる8.7型コンパクトタブレットである。

　約320gの軽量ボディにステレオスピーカーや5,100mAhバッテリーを搭載し、移動中のコンテンツ視聴や読書に最適だ。

【主要スペック】
ディスプレー ：8.7型（1340×800）
OS：Android 15
CPU：MediaTek Helio G85
メモリー：4GB
ストレージ：128GB
製品サイズ：124.8×211×8.5mm／重さ約320g
カラー：ルナグレー

トークセッション：森七菜＆黒川想矢が語る「LAVIE」の魅力

　発表会の後半には、新TVCMに出演する森七菜さんと黒川想矢さんが登壇した。

　ステージ上では、台本確認や学生の学習シーンを想定したデモンストレーションも実施された。

　森さんはデジタル台本への書き込みに触れ、「書き心地がなめらかで直感的。アイデアをまとめる相棒になりそう」と絶賛。現役高校生の黒川さんも、囲んで検索できる機能や資料整理への活用に期待を寄せ、「紙に書いている感覚で気持ちいい」と手応えを語っていた。

　最後にLAVIEについて、森さんは「使う人の気持ちに寄り添ってくれる温かいパートナー」とコメント、黒川さんは「勉強や仕事などいろんな場面で使っていきたい」とコメントし、セッションを締めた。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥181,469
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥125,800
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
￥159,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥139,800
5
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
￥62,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,413
2
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,313
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
4
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
￥2,290
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
￥1,590
7
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥9,990
8
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,480
10
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン