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NEC「LAVIE」2026年夏モデル発表！ 大画面ノートからタブレットまで一挙登場

2026年08月26日 11時15分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

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　NECパーソナルコンピュータ（NECPC）は、個人向け「LAVIE」シリーズの2026年夏モデルとして、ノートPC、デスクトップPC、タブレットを発表した。全モデルは8月27日より一斉に発売・出荷が始まる予定だ。

　今回のラインアップで特に注目したいのが、フルモデルチェンジを遂げた16型ノート「LAVIE N16」。AI性能だけでなく、キーボードや端子、内部構造まで見直し、「長く使えるPC」を強く意識したモデルに仕上がっている。

主役モデル「LAVIE N16」――大画面・AI・セルフメンテナンスで大幅進化

LAVIE N16

　16.0型WUXGA液晶を採用した「LAVIE N16」は、縦方向の表示領域を従来の15.6型より約11%広げつつ、本体重量を約2.0kgまで軽量化。

　上位モデルには最大50TOPSのNPUを誇るRyzen AI 400シリーズを搭載し、Copilot+ PCに対応する。PCの状態から症状を推測して選択肢を提示する独自AIアプリ「LAVIE AI Plus」も備える。

　操作面では、カーソル周辺を虫眼鏡拡大できる独自の「拡大キー（F11）」を新設。耐摩耗印字や水抜き穴付き防滴構造のキーボード、大型タッチパッド、PD対応USB Type-C電源端子を採用し、日常の使いやすさを高めた。

　またユーザー自身でバッテリー交換、メモリー増設、セカンドSSDの追加ができる「セルフメンテナンス設計」も採用している。

主なスペック
CPU：Ryzen AI 7 445 /Ryzen AI 5 430 / Ryzen 5 230
ディスプレー：16.0型 WUXGA（1920×1200 / 16:10）
メモリー ：16GB（空きスロット×1）
ストレージ：512GB/256GB（空きスロット×1）
価格：31万3000円前後（N1675）
　　　29万1000円前後（N1665）
　　　27万5000円前後（N1655）

LAVIE Direct N15 Slim――大画面でも約1.6kg

LAVIE Direct N15 Slim

　持ち運びやすさを重視するなら、新登場の「LAVIE Direct N15 Slim」が候補になる。

　15.3型・16:10のWUXGA（1920×1200）ノングレア液晶を搭載しながら、重量は約1.6kg、厚さ約18.9mmとスリムで堅牢な設計。

　DVDドライブを省いた筐体に、インテルCore シリーズ3プロセッサーや、高速通信規格Wi-Fi 7を組み合わせている。

主なスペック
CPU：インテルCore 7 350 / Core 5 315 / Core 3 304
ディスプレー：15.3型 WUXGA（1920×1200 / 画面比16:10）
メモリー：最大32GB
ストレージ：最大1TB
価格：20万円前後

LAVIE A27 / LAVIE A23――大画面デスクトップを仕事にも活用

LAVIE A27

一体型デスクトップでは27型の「LAVIE A27」と23.8型の「LAVIE A23」をラインアップ。

　ディスプレーは高さとチルト角度を調整可能。画面を上部にスライドさせて引き上げることで、手前に13型クラスのモバイルノートPCを置くスペースを確保でき、視界を遮られることなく快適な2画面環境を構築できる仕様になっている。

　付属キーボードはBluetoothマルチペアリングに対応し、ボタン1つでPC本体からスマートフォンやタブレットなど最大3台のデバイスを切り替えて操作できる。YAMAHAサウンドシステムも搭載し、高音質な動画視聴やオンライン会議に対応する。

主なスペック
CPU：インテルCore i5-1335U
ディスプレー：27型（A27） / 23.8型（A23） フルHD（1920×1080）
メモリー：16GB
ストレージ：約512GB
価格：34万6000円前後（A27）
　　　33万円前後（A23）

LAVIE Tab T11N / T11――Android 16をいち早く搭載

LAVIE Tab T11N

　タブレットでは「LAVIE Tab T11N」と「LAVIE Tab T11」が登場。両モデルとも、最新OSであるAndroid 16を搭載する。

　両機種には、デバイス間の連携をスムーズにする「つながる! LAVIE」を搭載。スマートフォンとPC・タブレット間で写真やファイルをドラッグ＆ドロップで手軽に転送可能だ。タブレットをPCのセカンドディスプレーや、液晶ペンタブレット（ペン入力端末）としてワイヤレス活用することもできる。

　T11N（T1175/MAシリーズ）は、11型液晶（2560×1600ドット・90Hz）に8GBメモリ、256GBストレージを搭載した、ペン操作重視の学生向けモデル。

　乾電池式（単6）の「デジタルペンB」を標準装備し、高精度な手書き文字認識に対応するノートアプリ「Nebo」もプリインストールしている。

　一方のT11（T1155/MAS）は、4GBメモリ、128GBストレージを搭載したファミリー向け入門モデル。

　ペン（USB-C充電式のデジタルペン3）やキーボードをオプション（別売）にすることで本体価格を抑え、最初の1台や家族共用として使いやすい工夫が施されている。

主なスペック：
CPU：MediaTek Dimensity 6300
ディスプレイ：11型（2560×1600 / 90Hz）
OS：Android 16
メモリー：8GB（T11N）、4GB（T11）
ストレージ：256GB（T11N）、128GB（T11）
価格：7万5000円前後（T11N）
　　　5万5000円前後（T11）

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