会話だけで動画をブラッシュアップ！　仕事に使える動画をClaudeとKling 4.0で作って見た

本連載は生成AIをこれから活用しようとしている方たちのために、生成AIの基本やコピペしてそのまま使えるプロンプトなどを紹介。兎にも角にも生成AIに触り始めることで、AIに対する理解を深め、AIスキルを身につけて欲しい。第78回は、ClaudeにKling 4.0を組み合わせ、会話しながら動画をブラッシュアップする方法ついて解説する。

以前、動画生成AIを試してみたものの、思いどおりに動かなかったり、不自然な映像になったりして、使わなくなってしまった人も多いのではないだろうか。もしそうなら、もう一度試してみてほしい。動画生成AIは驚くほど進化しており、今では本当にリアルな映像も作れるようになっている。しかも、複雑なプロンプトや高度な映像制作の知識がなくても、かなり見応えのある動画を作れるのだ。

今回は動画生成AI「Kling 4.0」を「Claude」と連携させ、思いどおりの動画を作り、会話しながらブラッシュアップする方法を紹介する。

ClaudeからKling 4.0を操作すると動画制作がぐっと手軽になる

動画生成AIの分野でも開発競争が激化の一途をたどっている。2026年7月には中国ByteDanceが「Seedance 2.5」を発表し、長尺動画の生成や編集機能を強化。8月にはGoogleが「Gemini Omni 1.1 Flash」を公開し、動画の延長や4Kへの高画質化に対応した。各社が相次いで新技術を投入し、映像のクオリティだけでなく、演出の自由度も高まっている。

そんな中、注目を集めているのが中国のKuaishou（快手）が開発する「Kling」だ。10月15日に正式公開された「Kling 4.0」は、1回の生成で最長30秒の動画を作れるのが特徴。人物や物体の動き、カメラワーク、光の表現が進化したほか、複数の場面を自然につなぐ能力も向上している。実写映画のような映像や本格的な商品CMなど、ビジネスにも活用できる動画を制作できる。

動画の作り方も多彩だ。文章から映像を生成するだけでなく、写真を動かしたり、最初と最後の画像を指定して、その間の動きを作らせたりできる。人物や商品などの参考画像を利用する「オムニリファレンス」なら、場面が変わっても被写体の見た目を維持しやすい。最大10枚のキーフレームを使った場面展開や、日本語の音声、文字の生成にも対応しており、動画制作に必要な機能が幅広くそろっている。

Klingは公式サイトから利用できる。素材写真をアップロードし、カメラワークや動きを指示するだけで、短いCM風の動画を作れる。画像生成機能も備えているため、動画に使う素材から用意することも可能だ。完成した動画はMP4形式でダウンロードでき、プレゼン資料やSNS広告にも活用できる。

とはいえ、思いどおりの映像を作るにはコツがいる。「高級感のあるCMを作って」と指示するだけでは、構図や照明、カメラの動きが狙ったものになるとは限らないからだ。映像制作の知識があれば細かく調整できるが、初心者には難しいだろう。しかも、動画生成にはクレジットを消費するため、何度も失敗すると費用がかさんでしまう。

そこでおすすめしたいのが、生成AIのClaudeにKlingを操作してもらう方法だ。ClaudeにはKling AIの公式プラグインが用意されており、「カスタマイズ」から追加してKlingのアカウントで認証すれば利用できる。プラグインはClaude Pro（月額20ドル）以上で利用可能だ。Klingには無料プランもあるが、商用利用には有料プランが必要となる。Standardは月額8.80ドルで月660クレジット、Proは月額32.56ドルで月3000クレジットが付与される。なお、初回契約時には割引料金が適用される。今回はClaude MaxとKlingのProプランで検証した。

プラグインには、動画生成用の「kling-ai-generate-video」など3種類のSkillが含まれている。Skillにはカメラワークや場面構成、参考素材の使い方といった制作ノウハウがまとめられており、Claudeが映像の演出を考える際に活用できる。Klingの動画生成機能とは「MCP」という仕組みで連携しているため、Claudeのチャットから直接動画を生成することが可能だ。

使い方は簡単だ。Claudeの「＋」メニューからKlingのプラグインを選び、作りたい動画の内容を伝えるだけ。ポイントは、Claudeを映像制作の監督役として使うことだ。例えば「高級感のある商品CMを作りたい。演出案を3つ考えて」と頼めば、構図や照明、カメラワークを盛り込んだプランを提案してくれる。気に入った案を選んで制作を指示すると、Claudeが具体的な英語のプロンプトを組み立て、Klingで動画を生成する。ユーザーは映像のイメージを伝え、演出を選ぶだけでいい。

ただし、動画を生成するたびにクレジットを消費するため、コストを抑える工夫は必要だ。Kling 4.0は720pなら1秒あたり10クレジット、1080pなら15クレジットかかる。最初から20秒のフルHD動画を作ると300クレジットを消費するが、720pで5秒の試作なら50クレジットで済む。そこで、まずは静止画で構図や雰囲気を固め、短い動画で動きを確認してから本番を生成するのがおすすめ。Claudeに生成に必要なクレジットを確認させることもできる。

写真1枚のCMから複数シーンの動画、日本語入りの広告まで作れた

まずはウイスキーのCMを作ってみよう。Claudeにいきなり完成CMを作らせることもできるが、今回は商品を魅力的に見せる動画素材の制作に集中することにした。用意したのは、自分で撮影したウイスキーボトルの写真だけ。瓶の上部には部屋や筆者の姿が映り込んでおり、このままではCM素材として使いにくい。

Claudeには、高級ウイスキーのブランドCMを想定し、暗いバーや木製カウンター、琥珀色の光、滑らかで控えめなカメラワークといった方向性を伝えた。商品の形状やラベルを崩さず、人物や余計な映り込みも入れないよう指定。そのうえで、Kling公式Skillの制作ノウハウを使って演出を3案考え、元写真をどう活用して動画にするかも提案してもらった。いきなり生成させず、まず演出を相談するのがポイントだ。

Claudeが提案してくれたのは、ガラス面を光が横切るA案「光が走る」、ロックグラスを添えたバーを横移動で見せるB案「静かな夜のバー」、逆光とカメラの上昇で琥珀色の輝きを強調するC案「琥珀の光彩」だ。

筆者が選んだのはA案。それだけで、あとの制作はClaudeに任せた。Claudeは、元写真をそのまま動かすより、先にCM用の静止画を作ってから動画化する方がよいと判断。Klingのプラグインから利用できる画像生成モデル「Nano Banana Pro」を使い、ボトルを暗いバーの木製カウンターに置いた16:9の静止画を生成してくれた。映り込みが消え、ガラスや琥珀色の液体が美しく照らされた商品写真に変わっている。

続いてClaudeは、この静止画を使ってKling 4.0で動画を生成した。まずは5秒・720pで試作したところ、1回で狙いどおりの映像が得られたため、修正せずに10秒の本番制作へ進んだ。完成したのは、カメラがゆっくりとボトルに寄り、柔らかな光がガラスを照らす映像だ。暗いバーを背景に光が瓶の表面を横切り、ウイスキーの存在感を引き立てている。ちなみに動画生成に使ったのは、5秒の試作が50クレジット、完成版の10秒が100クレジットだった。

次は、ペットと泊まれる架空のシティホテルの新規事業プレゼン用の動画を作ってもらった。送迎用ミニバンで自宅まで迎えに来てくれ、ホテルでは飼い主と犬が一緒に本格的なルームサービスを楽しめるという構想を伝えた。するとClaudeから、登場人物の年齢や犬種、ホテルスタッフを登場させるかなど、追加の質問が返ってきた。最初から細かい設定を考えなくても、Claudeが必要な情報を聞いてくれるのはありがたい。

回答を伝えると、Claudeは中年の夫婦と黒柴が並んだ参考画像を1枚生成した。これをKling 4.0のオムニリファレンス機能に読み込ませ、3つの場面で同じ人物と犬が登場するように設定してくれた。映像は、送迎車が自宅に迎えに来る場面、ホテルの客室に入る場面、ルームサービスを楽しむ場面の3カットで構成。1回の生成で15秒の動画が完成し、場面が切り替わっても夫婦と黒柴の見た目が保たれていた。参考画像の準備から動画の構成までClaudeが進めてくれるので、こちらは構想を伝えて質問に答えるだけで済んだ。

ただ、最初の動画は演出が単調で、環境音も場面に合っていなかった。そこで、冒頭は黒柴のアップからカメラを引いて送迎車を見せる構図に変更し、ホテルの客室もより豪華な内装にしてもらった。さらに、落ち着いたBGMや犬の鳴き声、食事中の環境音も指定し、Claudeに再生成を依頼。こうした修正も日本語で伝えるだけでよく、映像も音も高級ホテルの雰囲気にふさわしい仕上がりになった。完成したMP4をPowerPointの冒頭に挿入すれば、文字や写真だけでは伝わりにくいサービスの魅力を、プレゼンの開始直後から印象づけられるだろう。

最後は、SNS向けの縦型Web広告に挑戦した。題材は架空の「生成AIビジネス活用講座」。講師の顔写真をClaudeに渡し、日本語の講座名や開催情報が入った15秒の告知動画を依頼した。

ここでも感心したのは、Claudeが制作方法まで考えてくれたことだ。日本語の文字を正確に表示するため、動画の最初と最後の静止画をNano Banana Proで作り、その間をKling 4.0で動かすという段取りを組んでくれた。実際に、夜のオフィスでパソコンに向かう講師の画像と、講座名などを入れた告知画像を生成。さらに、女性の日本語ナレーションを加えるアイデアまで出してきた。こちらは動画制作の手順や細かな演出を考える必要もなく、Claudeの判断に任せて進めるだけでいい。

完成した動画では、机に散らばったメモが浮かび上がり、パソコンの画面に滑らかに吸い込まれた。最後には講座の告知情報が現れ、日本語のナレーションも流れる。これがわずか1回の動画生成で完成し、動画生成に消費したのは150クレジットだった。専門的な映像制作の知識がなくても、ここまで凝った演出を盛り込めるのは大したものだ。

Kling 4.0の映像表現は、すでにかなりの水準に達している。そこにClaudeを組み合わせれば、構成やカメラワークを一から考えたり、複雑なプロンプトを書いたりする必要はない。今回も日本語でイメージを伝え、提案された演出を選ぶだけで、商品CMやプレゼン用動画、縦型広告を形にできた。気になるところがあれば、映像を見ながら普段の会話のように修正を頼めるのも便利だ。

今回は手軽さを重視し、素材の準備や動画生成の回数をできるだけ抑えたが、もっと完成度を高める余地は十分にある。例えば、バーの内装やホテルの客室、登場人物や犬などの写真を参考素材として用意し、Claudeと構図や照明、動きまで細かく詰め、何度も生成を重ねれば、さらに質の高い映像を目指せる。

今回の作例は、プロの納品物としてそのまま使える水準にはまだ達していないが、新サービスの魅力を伝えるプレゼンや、商品CM・SNS広告の試作、社内での企画提案など、用途によっては十分に役立つ。撮影や編集に多くの手間をかけずにアイデアを映像にし、実際に見ながら改善できるメリットは大きい。動画生成に興味があるなら、ぜひClaude×Kling 4.0の組み合わせを試してみてほしい。