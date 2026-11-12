14型で約990g、16型でも約1.18kg！ Acer「Swift」シリーズに新製品6機種

日本エイサーはノートパソコンのSwiftシリーズから、14インチの「Swift Air 14」4機種と16インチの「Swift Lite 16」2機種、計6機種を発売する。購入方法はAcer公式オンラインストア、Acer Direct、Amazon、さらに一部モデルは家電量販店およびその他ECストアでの取り扱いとなる。

Swift Air 14は、本体重量約990gの軽量ボディーにOLEDディスプレイを組み合わせたCopilot+ PCだ。インテル Core Ultraプロセッサー、最大50TOPSのNPU性能、16GBメモリー、512GB SSDを備え、文書作成やオンライン会議、写真・動画編集まで幅広くこなす。11月11日発売モデルはアクアスカイ、11月27日発売モデルはムーンストーングレーを採用し、11月27日発売モデルには2.8K OLEDディスプレイとMicrosoft 365 Personal（24ヵ月版）を搭載する機種も用意される。

Swift Lite 16は、16インチのWUXGAディスプレイを備えながら約1.18kgに抑えたモデルだ。AMD Ryzen 5 240またはAMD Ryzen 7 260プロセッサー、AMD Radeon 760Mまたは780Mグラフィックス、16GBメモリー、512GB SSDを搭載し、最大16TOPSのNPU性能を備えるAMD Ryzen AIにも対応する。16:10の大画面で作業領域を広く確保し、Web閲覧、表計算、オンライン会議などを効率よく進められる設計だ。

フルHD IR WebカメラとWindows Hello顔認証はSwift Air 14に搭載され、スライドカバー、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3、USB Type-CとType-A、HDMI出力などは両シリーズともに搭載となる。