5GHz帯で最大5,764Mbps　エレコム、Wi-Fi 7対応ルーター2機種を11月中旬発売

エレコムは、Wi-Fi 7に対応した2.5Gbps対応Wi-Fiルーター2製品を11月中旬に発売する。製品名は「WRC-BE64QSD-B」と「WRC-BE64QS-B」で、価格はWRC-BE64QSD-Bがオープン価格、WRC-BE64QS-Bが21,800円となる。
両製品は、5GHz帯で最大5,764Mbps、2.4GHz帯で最大574Mbpsの無線通信に対応し、合計で6,000Mbps超えの高速通信をうたう。インターネット側のWANポートは2.5Gbps対応で、動画視聴やオンラインゲーム、複数端末の同時接続でも快適な通信環境を目指す設計だ。Wi-Fi 7の特長であるマルチリソースユニットやプリアンブル パンクチャリングにも対応し、通信の安定性向上にも配慮している。
なお、Wi-Fi 7に対応するのは5GHz帯のみで、2.4GHz帯はWi-Fi 6対応となっている。
セキュリティ面では、暗号化に加えて「セキュリティWi-Fi」機能や「こどもネットタイマー3」、「友だちWi-Fi」などを搭載する。上位モデルのWRC-BE64QSD-Bには、F-Secure社のAI技術を用いたセキュリティ機能「SENSE（無料ライセンス期間：1年）」が付属し、ウイルス対策、ブラウザ保護、ペアレンタルコントロールを利用できる。さらに、離れ家モード2やWi-Fi EasyMeshにも対応し、家の内外でWi-Fiエリアを広げやすい構成だ。
設定のしやすさも特徴で、新規導入時はLANケーブル接続だけで利用を始めやすく、買い替え時は「らくらく引っ越し機能」でSSIDと暗号化キーを引き継げる。サイズはおよそ幅50×奥行き140×高さ195mm、重量はおよそ450gとなる。対応OSはWindows 11/10や各種macOS、iOS、iPadOS、Androidに広く対応し、家庭内のスマートフォンやパソコン、ゲーム機など幅広い機器での利用を想定する。
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