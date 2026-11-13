床暖房対応でズレにくい　サンワサプライ、床をキズから守る吸着式チェアマット4種

サンワサプライは直販サイト「サンワダイレクト」で、床に吸着してズレにくいチェアマット「100-MAT019BK」「100-MAT019GY」「100-MAT020BK」「100-MAT020GY」を発売した。価格は税抜2,982円から3,164円だ。デスクチェアのキャスターによる床のキズや、マットのズレが気になる在宅ワークやオフィス利用に向く製品となっている。
本製品は、床面に吸着してしっかり密着する仕様が特徴だ。チェアを前後に動かしてもマットがズレにくく、イスの引き出しや立ち座りを繰り返す場面でも使いやすいという。厚さは5mmで、キャスターによる摩耗やキズを抑えながら、デスク周りの快適性を高める設計だ。
サイズはおよそ幅90×奥行120cmと、幅90×奥行150cmの2種類を用意する。カラーはブラックとグレーの2色展開で、部屋の雰囲気やデスク環境に合わせて選べる。織物調の表面は足触りがやわらかく、素足でも使いやすいという。
さらに床暖房に対応しており、寒い季節のワークスペースでも使いやすい。汚れが付いた場合は拭き取りやすく、日々の手入れもしやすい仕様だ。
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