電池残量も接続先も液晶で確認　サンワサプライ、3台切り替え対応の静音マウス

サンワサプライは、Bluetoothワイヤレスマウス「MA-WBIRS550シリーズ」を発売した。製品は本体の液晶画面で電池残量、接続モード、カーソル速度をひと目で確認できる点が特徴で、価格は5,500円。

このマウスは、PC画面を開かなくても手元の液晶で現在の設定や残量を把握できる設計だ。電池切れや接続ミスの不安を軽減し、日常の細かな確認作業を減らせるのが強みという。接続はBluetooth 2台と2.4GHzワイヤレス1台の計3台までのマルチペアリングに対応し、機器を切り替えながら使う作業環境に向く。

操作面では、最大4000dpiまで切り替えられるカーソル速度調整機能を備え、ワイドモニター環境でも扱いやすい。左右ボタン、ホイールボタン、戻る・進むボタンを含む5ボタン構成で、SANWA SUPPLY Mouse Utilityを使えばホイールボタンとサイドボタンへ機能割り当ても行える。全ボタン静音仕様のため、夜間作業や会議中、公共施設でも周囲に配慮しやすい設計だ。

充電はUSB Type-Cに対応し、付属ケーブルで給電できる。電池交換は不要で、充電しながらの使用も可能だ。さらに電源スイッチによる省電力機能、レシーバー収納、ブラック、ブラック＋ブルー、ブラック＋イエローの3色展開も用意される。