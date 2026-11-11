USB Type-C 1本で4K・2画面に拡張　サンワサプライのドッキングステーション2機種

サンワサプライは、ノートパソコンへType-Cケーブル1本で接続し、最大4K映像を2台のディスプレイへ出力できるドッキングステーション「USB-CVDK15N」と「USB-CVDK17N」を発売した。LAN端子の有無を選べる2モデル構成で、価格はUSB-CVDK15Nが26,400円、USB-CVDK17Nが24,200円だ。
両製品は、Type-C接続で映像出力とデータ通信、さらにUSB機器の接続を一括でこなすドッキングステーションだ。USB A端子とUSB Type-C端子のハブポートを備え、専用ソフトのインストールなしで使える点が特徴となる。DisplayPort Alternate Modeに対応しているため、挿すだけでディスプレイ増設が可能だという。付属のType-Cケーブルは約1mで、デスク上の配線も整理しやすい。
USB-CVDK15Nは有線LAN端子を搭載し、Gigabit Ethernet 1000BASE-Tに対応するモデルだ。安定したネットワーク接続を重視するオフィスや在宅勤務環境に向く。一方のUSB-CVDK17NはLAN端子を省いたモデルで、接続できるインターフェースを限定したい法人環境に配慮した設計だ。両機種ともカードリーダーは搭載していないため、メモリカード経由の情報持ち出しリスクを抑えやすいという。
映像面では、HDMI出力で最大4K 60Hz 3840×2160に対応し、2台接続時は最大4K 30Hz 3840×2160となる。複製モードと拡張モードの両方に対応し、作業内容に応じて画面の使い分けが可能だ。さらにUSB PD対応ACアダプタを接続すれば、最大20V 5A 100W入力でノートパソコンへ給電しながら使える。ウルトラワイドモニターUWQHD 3440×1440での動作確認も取れている。
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